Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările

Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.

Incendiul, cel mai grav din acest important centru financiar mondial din ultimele decenii, a izbucnit miercuri după-amiază într-un complex de opt clădiri care adăpostea în total aproximativ 2.000 de apartamente, în Tai Po, în nordul Hong Kongului.

Evenimentul a provocat un val de şoc în această regiune cu statut special al Chinei, una dintre cele mai dens populate şi cu cele mai înalte clădiri de locuit din lume.

Focul a continuat să ardă peste noapte

Joi, în zori, apartamentele încă ardeau, potrivit jurnaliştilor AFP, chiar dacă intensitatea focului a scăzut considerabil în primele ore ale dimineţii. În jurul orei 09:00 (01:00 GMT), fum negru continua să se ridice din complexul imobiliar construit în anii 1980, cu turnuri de aproximativ 30 de etaje.

Cel puţin 44 de persoane au murit în incendiu, potrivit ultimului bilanţ comunicat joi dimineaţă de pompieri. Printre victime se numără şi un pompier în vârstă de 37 de ani, cu arsuri pe faţă, cu care s-a pierdut contactul, a declarat şeful pompierilor, Andy Yeung.

Joi dimineaţă, 279 de persoane erau încă date dispărute, potrivit şefului executivului din Hong Kong, John Lee. Ulterior, echipele de salvare au anunţat că au reuşit să ia legătura cu mai multe dintre aceste persoane.

Arestări în urma descoperirii unor materiale inflamabile

Poliţia a anunţat că a arestat trei bărbaţi în legătură cu incendiul, după descoperirea unor materiale inflamabile abandonate în timpul lucrărilor de întreţinere, care au dus la „propagarea rapidă” a focului. Aceştia sunt suspectaţi de omor din culpă.

Incendiul s-a propagat rapid de la o clădire la alta, alimentat de vânt. Schelele de bambus, emblematice pentru Hong Kong, înconjurau aceste clădiri în renovare şi probabil au luat foc primele. Flăcări, jar şi fum ieşeau din clădiri în timpul nopţii, scăldate într-o lumină portocalie.

Yuen, în vârstă de 65 de ani, care locuieşte acolo de peste patru decenii, explică faptul că mulţi dintre vecinii săi erau vârstnici şi cu mobilitate redusă. „Unii oameni nu ştiau că a izbucnit un incendiu şi au trebuit să fie avertizaţi telefonic de vecinii lor”, a declarat el pentru AFP. „Sunt distrus!”.

Sute de persoane evacuate, familii disperate

Peste 900 de persoane au fost primite în adăposturi provizorii, unde voluntarii le-au oferit sprijin moral şi pături.

Oamenii au venit acolo toată noaptea pentru a semnala dispariţia membrilor familiilor lor, pe care nu reuşeau să îi contacteze. Unii stăteau aşezaţi, ameţiţi, cu ochii roşii, privind ecranele telefoanelor mobile, sperând să primească veşti despre cei dragi.

La locul incendiului, în complexul Wang Fuk Court, temperatura era foarte ridicată, iar unele etaje nu au putut fi accesate de echipele de intervenţie, a explicat Derek Armstrong Chan, director adjunct al serviciului de pompieri. Potrivit acestuia, focul s-a propagat probabil de la o clădire la alta din cauza vântului şi a resturilor incandescente purtate de acesta. Autorităţile continuă însă ancheta privind cauzele incendiului.

Preşedintele chinez Xi Jinping a transmis condoleanţe rudelor victimelor şi a cerut să se facă tot posibilul „pentru a stinge incendiul şi a minimiza pierderile umane şi materiale”, potrivit postului public CCTV.

„Este sfâşietor. Ne întrebăm cu îngrijorare dacă mai sunt oameni blocaţi înăuntru”, a spus So, în vârstă de 57 de ani, care locuieşte în apropierea complexului.

Incendiile au constituit mult timp un flagel în Hong Kong, în special în cartierele sărace. Totuşi, întărirea măsurilor de securitate din ultimele decenii a făcut ca astfel de tragedii să devină mult mai rare.

