Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările

Stiri externe
27-11-2025 | 08:31
×
Codul embed a fost copiat

Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.

autor
Ioana Andreescu

Incendiul, cel mai grav din acest important centru financiar mondial din ultimele decenii, a izbucnit miercuri după-amiază într-un complex de opt clădiri care adăpostea în total aproximativ 2.000 de apartamente, în Tai Po, în nordul Hong Kongului.

incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong
incendiu hong kong incendiu hong kong

Evenimentul a provocat un val de şoc în această regiune cu statut special al Chinei, una dintre cele mai dens populate şi cu cele mai înalte clădiri de locuit din lume.

Focul a continuat să ardă peste noapte

Joi, în zori, apartamentele încă ardeau, potrivit jurnaliştilor AFP, chiar dacă intensitatea focului a scăzut considerabil în primele ore ale dimineţii. În jurul orei 09:00 (01:00 GMT), fum negru continua să se ridice din complexul imobiliar construit în anii 1980, cu turnuri de aproximativ 30 de etaje.

Citește și
Hong Kong, zgarie-nori
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record

Cel puţin 44 de persoane au murit în incendiu, potrivit ultimului bilanţ comunicat joi dimineaţă de pompieri. Printre victime se numără şi un pompier în vârstă de 37 de ani, cu arsuri pe faţă, cu care s-a pierdut contactul, a declarat şeful pompierilor, Andy Yeung.

Joi dimineaţă, 279 de persoane erau încă date dispărute, potrivit şefului executivului din Hong Kong, John Lee. Ulterior, echipele de salvare au anunţat că au reuşit să ia legătura cu mai multe dintre aceste persoane.

Arestări în urma descoperirii unor materiale inflamabile

Poliţia a anunţat că a arestat trei bărbaţi în legătură cu incendiul, după descoperirea unor materiale inflamabile abandonate în timpul lucrărilor de întreţinere, care au dus la „propagarea rapidă” a focului. Aceştia sunt suspectaţi de omor din culpă.

Incendiul s-a propagat rapid de la o clădire la alta, alimentat de vânt. Schelele de bambus, emblematice pentru Hong Kong, înconjurau aceste clădiri în renovare şi probabil au luat foc primele. Flăcări, jar şi fum ieşeau din clădiri în timpul nopţii, scăldate într-o lumină portocalie.

Yuen, în vârstă de 65 de ani, care locuieşte acolo de peste patru decenii, explică faptul că mulţi dintre vecinii săi erau vârstnici şi cu mobilitate redusă. „Unii oameni nu ştiau că a izbucnit un incendiu şi au trebuit să fie avertizaţi telefonic de vecinii lor”, a declarat el pentru AFP. „Sunt distrus!”.

Sute de persoane evacuate, familii disperate

Peste 900 de persoane au fost primite în adăposturi provizorii, unde voluntarii le-au oferit sprijin moral şi pături.

Oamenii au venit acolo toată noaptea pentru a semnala dispariţia membrilor familiilor lor, pe care nu reuşeau să îi contacteze. Unii stăteau aşezaţi, ameţiţi, cu ochii roşii, privind ecranele telefoanelor mobile, sperând să primească veşti despre cei dragi.

La locul incendiului, în complexul Wang Fuk Court, temperatura era foarte ridicată, iar unele etaje nu au putut fi accesate de echipele de intervenţie, a explicat Derek Armstrong Chan, director adjunct al serviciului de pompieri. Potrivit acestuia, focul s-a propagat probabil de la o clădire la alta din cauza vântului şi a resturilor incandescente purtate de acesta. Autorităţile continuă însă ancheta privind cauzele incendiului.

Preşedintele chinez Xi Jinping a transmis condoleanţe rudelor victimelor şi a cerut să se facă tot posibilul „pentru a stinge incendiul şi a minimiza pierderile umane şi materiale”, potrivit postului public CCTV.

„Este sfâşietor. Ne întrebăm cu îngrijorare dacă mai sunt oameni blocaţi înăuntru”, a spus So, în vârstă de 57 de ani, care locuieşte în apropierea complexului.

Incendiile au constituit mult timp un flagel în Hong Kong, în special în cartierele sărace. Totuşi, întărirea măsurilor de securitate din ultimele decenii a făcut ca astfel de tragedii să devină mult mai rare.

Alertă la Washington. Doi militari au murit după ce au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, pompieri, hong kong,

Dată publicare: 27-11-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin 36 de persoane au murit, iar alte 279, dispărute
Stiri externe
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin 36 de persoane au murit, iar alte 279, dispărute

Cel puțin 36 de persoane au murit, după ce un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente din Hong Kong, au anunțat miercuri serviciile de urgență ale orașului.

Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record
Stiri externe
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record

Pe piaţa imobiliară ultra-scumpă din Hong Kong, unde metrul pătrat depăşeşte 26.000 de euro, superstiţiile joacă un rol la fel de important ca indicatorii economici.

Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong
Stiri externe
Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong

Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28