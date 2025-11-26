Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Stiri externe
26-11-2025 | 12:05
Incendiu, Hong kong
Associated Press

Patru persoane au murit miercuri într-un incendiu violent, care a izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong. Din primele informații, se pare că există și oameni blocați în interior, au anunțat autoritățile.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit Associated Press, Departamentul de pompieri al orașului a raportat patru morți și trei răniți.

Poliția a anunțat inițial opt victime. Motivul acestor diferențe nu este clar, deocamdată.

CLICK AICI pentru LIVE!

Citește și
Explozie
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Mass-media din Hong Kong afirmă că una dintre victime era un pompier, dar această informație nu este confirmată.

Incendiul violent a provocat o coloană de flăcări și fum dens, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră instalate în jurul complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video transmise în direct de la fața locului au arătat pompierii stropind cu apă flăcările intense de la înălțimea camioanelor cu scară.

Incendiul a fost semnalat la mijlocul după-amiezii (ora locală, n. red.) și a fost clasificat ca incendiu de gradul 4, al doilea nivel de gravitate, a transmis Departamentul de Pompieri.

Poliția a declarat că a primit mai multe sesizări privind existența unor persoane blocate în clădirile afectate de incendiu.

Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kongului, în Noile Teritorii, aproape de granița cu orașul Shenzhen din China continentală.

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor

Sursa: Associated Press

Etichete: incendiu, hong kong, blocuri,

Dată publicare: 26-11-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Incendiu uriaș la un spital din Spania. Personal și pacienți evacuați de urgență. Flăcările s-au propagat pe fațadă. VIDEO
Stiri externe
Incendiu uriaș la un spital din Spania. Personal și pacienți evacuați de urgență. Flăcările s-au propagat pe fațadă. VIDEO

Un incendiu imens a izbucnit miercuri dimineaţă la un spital din Cartagena (sud-estul Spaniei), potrivit serviciilor de urgenţă locale, care au trebuit să evacueze o parte din personal şi pacienţi, potrivit AFP.

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Explozie puternică luni într-un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația - pornită de la o acumulare de gaze la o butelie - a fost urmată de un incendiu ce a cuprins două apartamente.  

Incendiul din Sectorul 5: Dezvoltatorul indică o lumânare ca sursă a focului și promite refacerea clădirii
Stiri actuale
Incendiul din Sectorul 5: Dezvoltatorul indică o lumânare ca sursă a focului și promite refacerea clădirii

One United Properties, compania care a construit ansamblul de locuinţe One Cotroceni Park din Sectorul 5, susţine că incendiul la unul dintre apartamentele blocului, situat la etajul 5, ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată.

 

Ministerul Sănătății: Un bărbat de 60 de ani, intubat în stare gravă după incendiul din Capitală
Stiri actuale
Ministerul Sănătății: Un bărbat de 60 de ani, intubat în stare gravă după incendiul din Capitală

Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.

Incendiu puternic într-un bloc din Sectorul 5 din București. 17 persoane au ajuns la spital. Un bărbat este în stare gravă
Stiri actuale
Incendiu puternic într-un bloc din Sectorul 5 din București. 17 persoane au ajuns la spital. Un bărbat este în stare gravă

Pompierii au intervenit, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din București. 17 persoane au fost transportate la spital, una fiind intubată.

Recomandări
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani
Stiri actuale
Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, şi Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins.

ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 64 milioane lei obținute de pe platforme pentru adulți populare
Stiri actuale
ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 64 milioane lei obținute de pe platforme pentru adulți populare

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Noiembrie 2025

03:34:41

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28