Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Patru persoane au murit miercuri într-un incendiu violent, care a izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong. Din primele informații, se pare că există și oameni blocați în interior, au anunțat autoritățile.

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit Associated Press, Departamentul de pompieri al orașului a raportat patru morți și trei răniți.

Poliția a anunțat inițial opt victime. Motivul acestor diferențe nu este clar, deocamdată.

CLICK AICI pentru LIVE!

Mass-media din Hong Kong afirmă că una dintre victime era un pompier, dar această informație nu este confirmată.

Incendiul violent a provocat o coloană de flăcări și fum dens, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră instalate în jurul complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video transmise în direct de la fața locului au arătat pompierii stropind cu apă flăcările intense de la înălțimea camioanelor cu scară.

Incendiul a fost semnalat la mijlocul după-amiezii (ora locală, n. red.) și a fost clasificat ca incendiu de gradul 4, al doilea nivel de gravitate, a transmis Departamentul de Pompieri.

Poliția a declarat că a primit mai multe sesizări privind existența unor persoane blocate în clădirile afectate de incendiu.

Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kongului, în Noile Teritorii, aproape de granița cu orașul Shenzhen din China continentală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













