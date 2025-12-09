Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Stiri actuale
09-12-2025 | 07:47
×
Codul embed a fost copiat

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

autor
Gigi Ciuncanu,  Marilena Iordache,  Natașa Paraschiv

Deocamdată nu sunt restricții de circulație, dar problemele trebuie rezolvate urgent, în ambele cazuri.

Rampa unui pod de pe drumul expres Craiova-Pitești a luat-o la vale. Alunecările de teren au loc la intersecția cu șoseaua spre localitatea Spineni, județul Olt. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis că, pentru moment, nu se impun restricții de viteză sau tonaj, însă a luat măsuri pentru ca problemele să nu se agraveze.

Cristi Tudor, reprezentant DRPD Craiova: „Am notificat constructorul, drumul fiind în garanție, intervenția se va face și remedierea acestor deficiențe pe banii constructorului, avem garanție de 10 ani după darea în trafic va face lucrările de protecție, astfel încât acestea să nu afecteze cumva partea carosabilă."

Constructorul a anunțat că va începe consolidarea, imediat ce vremea o va permite. Riscul ca astfel de probleme să mai apară este mare, dacă ploile continuă, pentru că suprafața înclinată artificial este nouă și nu a fost plantată iarbă acolo.

Citește și
restrictii trafic comarnic
O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic

Situație monitorizată pe DN1, în zona Comarnic

Și DN1 este atent monitorizat de autorități, după ce, în urmă cu câteva zile, în zona Comarnic, a avut loc o alunecare de teren.

Localnică: „Aveai impresia că a fost un accident foarte mare, că a coborât piatră cu totul și s-a dus la vale."

Mașinile pot circula normal, însă nu trebuie să se apropie de parapetul de pe marginea drumului.

Corespondent Știrile PRO TV: „După cum vedeți, surparea s-a produs exact sub șosea, unde s-a format un gol, care se poate mări. Constructorul centurii Comarnic încearcă să oprească alunecarea de teren cu acest zid de piatră. Este o soluție provizorie, pentru a pune în siguranță traficul, cel puțin pentru moment."

Virgiliu Nanu, președinte CJ Prahova: „Intervenim rapid astfel încât să nu se accentueze această alunecare."

Autoritățile spun că problema va fi rezolvată înainte de sărbători, atunci când traficul în zonă va fi unul de coșmar.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

Sursa: Pro TV

Etichete: dn1, sosele, alunecare de teren,

Dată publicare: 09-12-2025 07:39

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Restricții de circulație pe DN1. O alunecare de teren care a doborât mai mulți copaci și un stâlp de electricitate
Stiri actuale
Restricții de circulație pe DN1. O alunecare de teren care a doborât mai mulți copaci și un stâlp de electricitate

Se circulă cu restricții de viteză pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova, după o alunecare de teren.

O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic
Stiri actuale
O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic

O alunecare de teren a dus la restricții de trafic pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova.

Incident grav la cariera Tismana. O alunecare de teren a blocat livrarea de cărbune către Termocentrala Rovinari
Stiri actuale
Incident grav la cariera Tismana. O alunecare de teren a blocat livrarea de cărbune către Termocentrala Rovinari

Un incident deosebit de grav s-a petrecut la cariera Tismana, din județul Gorj, principalul furnizor de cărbune pentru termocentrala de la Rovinari.

Zeci de morminte distruse de o alunecare de teren, în Sighișoara. Primăria dă vina pe un vecin
Stiri actuale
Zeci de morminte distruse de o alunecare de teren, în Sighișoara. Primăria dă vina pe un vecin

Zeci de morminte dintr-un cimitir din Sighișoara au fost distruse de o alunecare de teren.

Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi
Stiri externe
Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi

Sătenii dintr-o zonă îndepărtată din regiunea Darfur, în vestul Sudanului, încearcă să ajungă la victimele îngropate, după o alunecare de teren devastatoare duminică.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu
Stiri actuale
Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Doi români au murit în insula Tenerife, după ce un val uriaș a măturat o piscină naturală în care se aflau mai mulți turiști.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28