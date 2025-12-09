Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Deocamdată nu sunt restricții de circulație, dar problemele trebuie rezolvate urgent, în ambele cazuri.

Rampa unui pod de pe drumul expres Craiova-Pitești a luat-o la vale. Alunecările de teren au loc la intersecția cu șoseaua spre localitatea Spineni, județul Olt. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis că, pentru moment, nu se impun restricții de viteză sau tonaj, însă a luat măsuri pentru ca problemele să nu se agraveze.

Cristi Tudor, reprezentant DRPD Craiova: „Am notificat constructorul, drumul fiind în garanție, intervenția se va face și remedierea acestor deficiențe pe banii constructorului, avem garanție de 10 ani după darea în trafic va face lucrările de protecție, astfel încât acestea să nu afecteze cumva partea carosabilă."

Constructorul a anunțat că va începe consolidarea, imediat ce vremea o va permite. Riscul ca astfel de probleme să mai apară este mare, dacă ploile continuă, pentru că suprafața înclinată artificial este nouă și nu a fost plantată iarbă acolo.

Situație monitorizată pe DN1, în zona Comarnic

Și DN1 este atent monitorizat de autorități, după ce, în urmă cu câteva zile, în zona Comarnic, a avut loc o alunecare de teren.

Localnică: „Aveai impresia că a fost un accident foarte mare, că a coborât piatră cu totul și s-a dus la vale."

Mașinile pot circula normal, însă nu trebuie să se apropie de parapetul de pe marginea drumului.

Corespondent Știrile PRO TV: „După cum vedeți, surparea s-a produs exact sub șosea, unde s-a format un gol, care se poate mări. Constructorul centurii Comarnic încearcă să oprească alunecarea de teren cu acest zid de piatră. Este o soluție provizorie, pentru a pune în siguranță traficul, cel puțin pentru moment."

Virgiliu Nanu, președinte CJ Prahova: „Intervenim rapid astfel încât să nu se accentueze această alunecare."

Autoritățile spun că problema va fi rezolvată înainte de sărbători, atunci când traficul în zonă va fi unul de coșmar.

