Incident grav la cariera Tismana. O alunecare de teren a blocat livrarea de cărbune către Termocentrala Rovinari

03-12-2025 | 19:37
Un incident deosebit de grav s-a petrecut la cariera Tismana, din județul Gorj, principalul furnizor de cărbune pentru termocentrala de la Rovinari.

autor
Daniel Preda,  Gigi Ciuncanu

O alunecare de teren a rupt una dintre benzile transportoare și a blocat mai multe utilaje esențiale. Defecțiunea vine în contextul în care aici tocmai a fost mărită producția, după situația critică de la Brazi.

La Tismana, pământul a luat-o la vale din cauza ploilor din ultimele zile. De aici, cărbunele este transportat pe bandă direct la Rovinari, unde este transformat în energie.

Constantin Trufelea, director Complexul Energetic Oltenia: „Aici e o zonă instabilă, care creează probleme de funcționare.”

Măsuri pentru suplinirea capacității energetice

Ca să suplinească lipsa capacității de producție, în urma crizei de apă de la Brazi, termocentrala Rovinari a pornit în cursul dimineții un al doilea grup, de 300 de MW.

Acum, însă, și carierele care aprovizionează complexul energetic sunt nevoite să mărească producția de lignit, după avaria de la Tismana.

Dan Medințu, director Termocentrala Rovinari: „Celelalte cariere suplimentează cantitatea care nu o poate asigura, stocul e de 40 de mii de tone la noi și mai erau 10 mii de tone în exteriorul centralei.”

Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energie Inteligentă: „Un incident care limitează extragerea cărbunelui și alimentarea cu cărbune a celor trei grupuri care există în momentul de față la Rovinari. Este o situație care, probabil, ca și situația de la Paltinu, Brazi, putea fi prevenită."

Estimarea remedierii avariei

Avaria ar urma să fie remediată până pe 15 decembrie, timp în care cei de la Rovinari ar putea apela inclusiv la stocurile făcute pentru perioada de iarnă.

Reporter: „Se reia fluxul?

Constantin Trufelea, director Complexul Energetic Oltenia: „Cu siguranță, în momentul în care excavatorul va inversa cupele și va pregăti 100.000 de tone de cărbune, de pe data de 15 va fi cu siguranță activ.”

Conform înțelegerilor făcute cu Comisia Europeană, anumite capacități energetice pe cărbune trebuiau închise de la 1 ianuarie. Termenul respectiv a fost însă prelungit cu trei ani, timp în care suntem obligați să punem în funcțiune noi grupuri pe gaz și parcuri fotovoltaice.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 03-12-2025 19:11

