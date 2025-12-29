Stare de urgență decretată în New York și New Jersey, după o furtună de zăpadă. Sute de zboruri au fost anulate

29-12-2025 | 10:51
O furtună de zăpadă a blocat traficul în New York, dar și în alte orașe din nord-estul Statelor Unite. 5.000 de zboruri au avut întârzieri și 400 au fost anulate pe mai multe aeroporturi din regiune.

În New York și New Jersey a fost decretată stare de urgență, pentru a le permite autorităților să se mobilizeze și să curețe cât mai rapid șoselele.

New-yorkezii s-au bucurat de cele mai abundente ninsori din ianuarie 2022, însă nu atât de puternice pe cât a fost prognozat.

Meteorologii anunță că, de luni, furtuni cu ploi înghețate vor lua locul ninsorilor.

Cel puțin 2 milioane de persoane se află sub avertizări de viscol în regiunea Midwest, unde rafalele pot ajunge și la 95 de kilometri pe oră.

Sursa: Pro TV

Etichete: new york, furtuna, zapada,

Dată publicare: 29-12-2025 10:51

