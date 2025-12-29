Stare de urgență decretată în New York și New Jersey, după o furtună de zăpadă. Sute de zboruri au fost anulate

O furtună de zăpadă a blocat traficul în New York, dar și în alte orașe din nord-estul Statelor Unite. 5.000 de zboruri au avut întârzieri și 400 au fost anulate pe mai multe aeroporturi din regiune.

În New York și New Jersey a fost decretată stare de urgență, pentru a le permite autorităților să se mobilizeze și să curețe cât mai rapid șoselele.

New-yorkezii s-au bucurat de cele mai abundente ninsori din ianuarie 2022, însă nu atât de puternice pe cât a fost prognozat.

Meteorologii anunță că, de luni, furtuni cu ploi înghețate vor lua locul ninsorilor.

Cel puțin 2 milioane de persoane se află sub avertizări de viscol în regiunea Midwest, unde rafalele pot ajunge și la 95 de kilometri pe oră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













