Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi

06-09-2025 | 16:44
darfur sudan
AFP

Sătenii dintr-o zonă îndepărtată din regiunea Darfur, în vestul Sudanului, încearcă să ajungă la victimele îngropate, după o alunecare de teren devastatoare duminică.

Sabrina Saghin

„Oamenii sapă cu mâinile pentru a salva cadavrele rudelor lor, deoarece nu există unelte sau utilaje”, a spus Francesco Lanino, directorul adjunct al Save the Children pentru programe și operațiuni în Sudan, scrie BBC.

Nu se știe cu exactitate câte persoane au murit. Cifrele variază la 1.000, conform unui grup armat responsabil de zonă, conform Ministerului Sănătății.

Save the Children a declarat că au fost recuperate cel puțin 373 de cadavre, potrivit șefului Autorității Civile.

Domnul Lanino a declarat că „s-ar putea să fi pierit 1.000 de vieți, dintre care aproximativ 200 de copii”.

holera
Epidemie de holeră în Sudan, al treilea mare stat din Africa. Cel puțin 172 de decese într-o singură săptămână

O tragedie istorică în Tarseen

Personalul organizației Save the Children a descris scene de „distrugere și devastare” după alunecarea de teren provocată de ploile torențiale. Domnul Lanino a declarat că echipele aflate la fața locului consideră că alunecarea de teren este „una dintre cele mai tragice și mai grave catastrofe din istoria regiunii”.

El a adăugat că în zona afectată Tarseen, formată din cinci sate, există un singur supraviețuitor cunoscut în satul cel mai grav afectat.

Verificarea independentă a impactului alunecării de teren a fost dificilă din cauza izolării zonei.

Cu toate acestea, prin analiza imaginilor satelitare, BBC Verify a reușit să identifice nouă clădiri și structuri care au fost distruse în urma dezastrului.

Lucrătorilor umanitari de la Save the Children le-a luat mai mult de șase ore să parcurgă aproape 22 km de teren stâncos și noroios de la biroul lor până la zona afectată.

Lucrătorii umanitari au călătorit cu măgari pentru a ajunge în zona Tarseen, cu scopul de a livra primul lot de ajutoare umanitare supraviețuitorilor.

Războiul civil în curs din Sudan a făcut eforturile de salvare și mai dificile, a declarat un alt grup umanitar, World Vision.

În afară de alunecarea de teren, Sudanul se confruntă în prezent cu o criză umanitară din cauza luptelor dintre gruparea paramilitară Rapid Support Forces (RSF) și armată.

Sursa: BBC

