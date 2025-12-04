O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic

O alunecare de teren a dus la restricții de trafic pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova.

Pământul a început să o ia la vale spre albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune de sub șosea s-a deplasat.

Pentru siguranța șoferilor, circulația a fost restricționată parțial, pe o bandă de mers.

Specialiștii avertizează că stabilitatea drumului poate fi afectată. În zonă au fost montate marcaje și semnalizări, iar polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să circule cu atenție.

