O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic

Stiri actuale
04-12-2025 | 08:05
restrictii trafic comarnic
Pro TV

O alunecare de teren a dus la restricții de trafic pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova.

autor
Marilena Iordache

Pământul a început să o ia la vale spre albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune de sub șosea s-a deplasat.

Pentru siguranța șoferilor, circulația a fost restricționată parțial, pe o bandă de mers.

Specialiștii avertizează că stabilitatea drumului poate fi afectată. În zonă au fost montate marcaje și semnalizări, iar polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza și să circule cu atenție.

Sursa: Pro TV

Etichete: dn1, Comarnic, alunecare de teren,

Dată publicare: 04-12-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, până joi. Se fac lucrări de întreţinere a carosabilului
Stiri actuale
Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, până joi. Se fac lucrări de întreţinere a carosabilului

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului.

Ce s-a văzut din aer în urma cisternei din care s-a scurs acid sulfuric, în Comarnic. A apucat să străbată tot orașul
Stiri actuale
Ce s-a văzut din aer în urma cisternei din care s-a scurs acid sulfuric, în Comarnic. A apucat să străbată tot orașul

A fost alertă maximă pe DN1, în zona localității Comarnic, după ce pe șosea s-a scurs dintr-o cisternă aproape o tonă de acid sulfuric.

Scurgeri de acid sulfuric dintr-o cisternă aflată pe DN 1, la Comarnic. Casele din zonă au fost evacuate, s-a emis RO-Alert
Stiri actuale
Scurgeri de acid sulfuric dintr-o cisternă aflată pe DN 1, la Comarnic. Casele din zonă au fost evacuate, s-a emis RO-Alert

A fost alertă maximă pe DN1, în zona localității Comarnic, după ce pe șosea s-a scurs dintr-o cisternă aproape o tonă de acid sulfuric, o substanță extrem de toxică. Situația a reveni acum la normal, iar încărcătura rămasă a fost transferată într-o altă m

Construcția centurii ocolitoare Comarnic avansează „susținut”. Anunțul CJ Prahova
Stiri actuale
Construcția centurii ocolitoare Comarnic avansează „susținut”. Anunțul CJ Prahova

Construcția centurii ocolitoare a orașului Comarnic progresează „în mod susținut” după obținerea ultimelor avize, transmite Consiliul Județean Prahova. Acestea permit continuarea lucrărilor fără întârzieri majore.

„Hora Unirii” bară la bară pe DN1. O coloană de peste 10 kilometri s-a format înainte de Comarnic
Stiri Diverse
„Hora Unirii” bară la bară pe DN1. O coloană de peste 10 kilometri s-a format înainte de Comarnic

A fost unire și pe DN1, vineri, dar între mașini. Bară la bară, autoturismele au format o coloană de peste 10 kilometri, înainte de Comarnic.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28