Un băiețel de 6 ani cu autism, salvat dintr-un iaz din Florida, la 15 luni de la un incident similar. Momentul, filmat. VIDEO

Un băiat de 6 ani cu autism a fost salvat dintr-un iaz de poliția din Florida în Ajunul Crăciunului, la mai puțin de 18 luni după un incident similar care a dus la înscrierea copilului la cursuri de înot.

Băiatul, identificat de poliție drept Coco, a fost găsit în apă până la piept, potrivit unui comunicat al Biroului Șerifului din Volusia County, transmis vineri dimineață. De asemenea, polițiștii au fost ghidați către copil de echipajul unui elicopter al șerifului, relatează CBS News.

Un videoclip distribuit de biroul șerifului arată cum polițiștii caută zona pentru a-l găsi pe Coco, înainte ca echipajul elicopterului să-l observe în apă. Copilul era înfrigurat, dar nevătămat, au precizat autoritățile.

Coco nu vorbește și este cunoscut ca fiind atras de apă, au menționat polițiștii. În august 2024, când avea 5 ani, Coco a ieșit din casă printr-o ușă de la etajul al doilea, declanșând o alarmă și determinând familia să anunțe poliția. La acel moment, familia a declarat că băiatul este atras de apă.

Un polițist l-a găsit pe Coco agățat de o creangă într-un iaz din cartierul său, a informat biroul pe rețelele sociale. Acesta l-a dus pe băiat la mal, unde a fost examinat medical și returnat familiei.

După incident, Coco a început cursurile de înot, a mai transmis biroul șerifului. De asemenea, polițiștii au discutat cu familia despre măsuri de precauție suplimentare pentru locuință și despre purtarea unui tracker GPS de către Coco în permanență.

Autoritățile recomandă familiilor copiilor cu autism sau nevoi speciale să folosească mai multe straturi de protecție, inclusiv alarme la uși, garduri de siguranță și dispozitive de urmărire purtabile.

