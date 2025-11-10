Zeci de morminte distruse de o alunecare de teren, în Sighișoara. Primăria dă vina pe un vecin

10-11-2025 | 17:35
Zeci de morminte dintr-un cimitir din Sighișoara au fost distruse de o alunecare de teren.

autor
Reka Bereczki

Proprietarul unei case din zonă, care ar fi făcut lucrări, anul trecut, în preajma cimitirului, este vizat de suspiciuni. Dar susține că șantierul era doar în interiorul locuinței, nu în curte.

Locul a fost îngrădit, iar autoritățile urmează să facă o expertiză pentru a analiza cauzele surpării și pentru a găsi soluții.

Dealul la baza căruia se află cimitirul a luat-o la vale, iar criptele de beton și piatră și crucile au fost distruse. Cel care a dat alarma este proprietarul unei locuințe aflate mai sus de cimitir, care era acasă când s-a produs alunecarea de teren.

Proprietarul casei: „Am auzit o bubuitură și a țâșnit apa, am ieșit, am oprit apa!”

Oamenii care au rude îngropate în cimitir au venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat. Aproape 30 de locuri de veci sunt avariate.

Localnic: „Când am trecut pe aici, am văzut pământ și când m-am uitat în sus, am văzut dezastrul. Cred că 60% e distrus, că era exact în colț, acolo unde a venit pământul jos.”

Localnic: „Nu am cuvinte, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva.”

Primaria dă vina pe un vecin

Reprezentanții primăriei spun că au început o anchetă. Bănuiesc că alunecarea ar putea fi cauzată de lucrările la o casă de lângă cimitir.

Ioana Popa, purtătoarea de cuvânt a primăriei: „În apropiere au fost executate lucrări fără autorizație, lucrări care au impus recompartimentări, intervenții la acoperiș și o improvizație de tip canalizare suspendată.”

La sfârșitul anului trecut, lucrările au fost oprite și proprietarul imobilului a fost amendat de poliția locală. Bărbatul susține că, de atunci, nu a mai făcut lucrări în exteriorul casei.

Deocamdată, așteaptă rezultatele expertizei. La rândul lor, localnicii vor să fie despăgubiți, iar cimitirul are nevoie de o reabilitare temeinică.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

