Susținător al lui Călin Georgescu, amendat cu zeci de mii de lei, după ce a chemat foști deținuți să ia cu asalt Guvernul

29-12-2025 | 10:47
Călin Georgescu
Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Claudia Alionescu

Asta după ce în luna mai a făcut apel la foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru o ''nouă revoluție'', înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

''În temeiul art. 396 alin. (2) și (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârșirea infracțiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile - amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice) și lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre'', se arată în decizia instanței.

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică, fiind acuzat că a publicat pe rețelele de socializare un videoclip prin care a îndemnat publicul la acțiuni violente, în contextul tensiunilor apărute în preajma alegerilor prezidențiale din luna mai.

Pe 8 mai, nemulțumit de perspectiva unei posibile anulări a alegerilor prezidențiale sau a unui eventual rezultat trucat, Gabriel Constantinescu a publicat pe contul său de pe Facebook un videoclip de 2 minute și 5 secunde, cu descrierea ''Facem revoluție'', în care susține următorul monolog: ''Călin Georgescu președinte prin George Simion. Fraților, dacă și de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo șmecherie prin care să împiedice dorința poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluție. Eu am pe cineva care organizează. Toți cei care ați făcut armata, care sunteți rezerviști, toți care ați făcut închisoare, care mai aveți puțină vână în voi, vă rog să mă contactați în privat și eu vă voi face legătura. Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluție. În momentul în care se va da semnalul, vom ieși cu toții în stradă, în Piața Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toți care sunt rezerviști, care au făcut închisoare și au puțină teorie și activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascați și vom intra cu forța în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toți''.

El a publicat a doua zi același videoclip și pe contul lui de pe TikTok.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-12-2025 10:47

