Avertisment pentru persoanele cu alergii. Ingredientele pe care le conțin unele ciocolate Dubai și nu sunt menționate

28-12-2025 | 11:51
ciocolata dubai
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume ciocolată Dubai, după ce Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a constatat că unele dintre acestea pot conține alergeni nedeclarați pe etichetă.

Lorena Mihăilă

Anumite produse aflate la vânzare pot conține arahide și susan, alergeni cu potențial ridicat de risc, care nu sunt menționați în lista ingredientelor. Informația a fost transmisă companiilor și organizațiilor din industria alimentară, pentru ca acestea să ia măsuri rapide și să se asigure că produsele comercializate sunt sigure și etichetate corect, potrivit FSA.

În prezent, autoritatea britanică analizează datele rezultate din testarea produselor disponibile pe piață, pentru a verifica respectarea cerințelor legale privind siguranța alimentară și etichetarea. Până la finalizarea controalelor și publicarea concluziilor, FSA recomandă persoanelor cu alergii să evite, din precauție, consumul de ciocolată de tip „Dubai”.

„Ciocolata de tip Dubai a devenit extrem de populară, însă am descoperit că unele produse conțin arahide și susan care nu sunt menționate pe etichetă. Pentru o persoană cu alergii, acest lucru poate fi periculos”, a declarat Rebecca Sudworth, Director de Politici în cadrul FSA.

Aceasta a atras atenția și asupra riscurilor crescute din perioada sărbătorilor, când cererea este mare, iar unele produse ar putea să nu respecte standardele stricte din Marea Britanie.

gospodine
Deserturile vieneze care au ajuns pe mesele românilor. Cum s-au schimbat rețetele de-a lungul anilor

FSA subliniază că persoanele cu alergii nu ar trebui să consume aceste produse, iar cei care cumpără cadouri pentru persoane cu hipersensibilități alimentare sunt sfătuiți să evite ciocolata de tip „Dubai”.

Recomandarea se aplică tuturor tipurilor de alergii, nu doar celor la arahide și susan. În schimb, persoanele fără alergii pot consuma aceste produse, în special dacă provin de la mărci și comercianți de încredere.

La rândul său, Chartered Trading Standards Institute (CTSI) susține pe deplin recomandările FSA.

„Cerințele legale sunt clare: orice aliment care conține alergeni trebuie etichetat clar. Nerespectarea acestora este ilegală și extrem de periculoasă pentru persoanele cu alergii”, a declarat Jessica Merryfield, șefa departamentului de politici și campanii din cadrul CTSI. Aceasta a îndemnat comercianții și importatorii să se conformeze imediat și să solicite sprijinul autorităților locale de Protecția Consumatorului, dacă există incertitudini.

Recomandările FSA pentru consumatori

Pentru cei care aleg totuși să cumpere ciocolată de tip „Dubai”, FSA recomandă achiziționarea produselor doar de la comercianți de încredere și verificarea atentă a etichetei, care trebuie să fie în limba engleză și să includă:

- denumirea exactă a produsului;

- lista ingredientelor, cu alergenii evidențiați clar;

- greutatea produsului;

- data-limită de consum;

numele și adresa companiei responsabile din Marea Britanie sau UE, ori ale importatorului.

Autoritățile britanice anunță că monitorizează în continuare situația și vor oferi actualizări, încurajând consumatorii să se înscrie la alertele alimentare pentru a fi informați în timp util.

Marile legende din lumea filmului și a muzicii care ne-au părăsit în 2025. Anul a fost marcat de pierderea Papei Francisc

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM
Stiri actuale
CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM

Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: O poveste care inspiră România
Stiri actuale
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: O poveste care inspiră România

Nicuşor Dan a declarat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar Canary Wharf din Londra, că parcursul său profesional şi ataşamentul de România arată că performanţa românească poate avea succes oriunde.

