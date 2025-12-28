Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

"Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriţa şi cântăreaţa de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale", se arată în comunicatul transmis AFP de fundaţie, în care nu se menţionează ziua sau locul decesului.

"BB", care a pus capăt carierei cinematografice în anii 1970 pentru a se consacra apărării drepturilor animalelor, îşi împărțea timpul între celebra sa reşedinţă La Madrague, din staţiunea Saint-Tropez (sud-est), şi o a doua casă, ascunsă în mijlocul vegetaţiei, La Garrigue, ce adăposteşte animale şi o capelă privată.

În luna mai, într-un interviu acordat postului de ştiri BFMTV, ea declara că trăieşte "ca o fermieră", înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar şi un ponei, şi că nu deţine "nici telefon mobil, nici computer".

Bardot a devenit celebră în lumea întreagă în anii 1950 şi 1960 pentru rolurile sale nonconformiste din filme precum ''And God Created Woman''. Ca şi cântăreaţă, a lansat de asemenea mai multe discuri în această perioadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













