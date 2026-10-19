Sunt evoluții în piața muncii, observate de specialiști în resurse umane. Nici CV-ul nu mai este așa cum îl știam. Foaia de hârtie cu datele personale, școlile absolvite și experiența a fost înlocuită cu un cod pe telefonul mobil.

40 de angajatori au pus la bătaie peste 1.500 de locuri de muncă, la cel mai mare eveniment din Banat dedicat carierei. Au venit aproape 2.000 de aspiranți, mulți în căutarea primului loc de muncă. Pe Ioana, studentă la un master în domeniul IT, am găsit-o la standul pompierilor.

Ioana: „Am zis să încerc. Mă aștept să găsesc și niște firme poate de care nu am mai auzit și poate chiar să îmi las CV-ul. Mi se pare că nu știi niciodată de unde afli, de aia m-am și oprit și mă opresc cam la toate, nu știi dacă afli despre un post care ți-ar plăcea, nu știi ce ți-ar plăcea. Eu am terminat într-adevăr facultatea în IT, dar există și alte nișe, domenii care combină IT-ul cu alte domenii și vreau să aflu exact ce mi-ar plăcea.”

Unii au deja experiență, dar și-ar dori o schimbare.

Sorina: „Am decis acum câțiva ani să fac o mișcare în carieră, să schimb cu totul și acum iau pulsul pentru prima dată să văd sincer și sunt curioasă să văd ce descopăr. Aștept consilierea aici să văd ce mă îndrumă. De profesie sunt inginer topograf, am lucrat 7 ani în domeniu și am zis că vreau să încerc o parte umană acolo sunt punctele mele forte, poate operațiuni sau partea asta de management, asta mi-am dat seama că am mai multă atracție și că îmi place mai mult.”

De la inginerie, producție, până la activități bancare sau în instituții publice - oferta este diversă. Angajatorii au venit să le comunice doritorilor ce anume caută.

Bianca Mirciov, angajator: „În primul rând ne dorim să fie deschiși, spre noi oportunități, spre muncă, să fie curioși. Noi angajăm entry level, vorbitori de limbi străine, altele decât limba engleză, ne orientăm către germană, olandeză, poloneză chiar, orice altă limbă străină.”

Dragoș Gheban, organizator: „Pentru candidații care își caută un loc de muncă acum timpul de căutare este mai mare, vor trebui să aplice la un număr mai mare de locuri de muncă. Pentru candidații juniori cred că orice activitate extracurriculară pe care o fac ei în timpul facultății aduce valoare adăugată foarte mare. Îi pot ajuta atunci când primesc întrebarea: «Okay, ești pasionat de zona ingineriei, ce ai făcut până acum dincolo de studii în zona ingineriei?»”

Vizitatorii târgului de joburi s-au putut înscrie inclusiv la sesiuni de consiliere în carieră.