El a precizat că dacă s-ar întâmpla acest lucru atunci viitoarele evaluări de rating ar fi problematice, scrie News.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică seară, la B1 TV, dacă regretă creşterea TVA de la 19% la 21%.

„Nu regret creşterea TVA. La data respectivă, când România trebuia să se prezinte în două săptămâni cu un plan, pentru că altfel ne erau suspendate fondurile europene şi eram siguri intraţi într-o zonă de incapacitate de plată pentru că am promis doi ani că vom face aceste lucruri şi nu le-am făcut, singura formă pe care o puteam avea era să ne ducem cu un plan care să arate cât se poate de clar că trebuie să ne îmbunătăţim veniturile. Nu există altă posibilitate", a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că programul de guvernare al viitorului Executiv nu prevede reducerea TVA.

„Dacă acea măsură a fost atât de proastă şi putea fi evitată, de ce nu aţi văzut în programul actualului guvern că va reduce TVA din nou la 19%? Nu există asemenea măsuri în programul de guvernare pentru că, dacă ar anunţa aşa ceva, viitoarele evaluări de rating ar fi problematice. Sau pot să spună vom reduce TVA şi poate reducem cheltuielile pe măsură. Foarte bine. Dar una este să vorbeşti când eşti în opoziţie şi nu ai o răspundere şi alta este să faci când ai răspunderea", a mai transmis Ilie Bolojan.

Întrebat dacă va susţine Guvernul Niculescu şi dacă va creşte taxele, Bolojan a răspuns: „Guvernul are libertatea, orice guvern, să îşi facă calcule. Cred că astăzi, având în vedere situaţia pe care o avem, nu ar fi bine să mai crească taxe. Şi e o necesitate în continuare să restructurăm cheltuielile".