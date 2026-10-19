Nava "a lovit o mină marină la sud de Strâmtoarea Ormuz, provocând o explozie şi un incendiu în sala maşinilor", au informat IRGC într-un comunicat difuzat de agenţia IRNA, fără a oferi informaţii despre numele sau originea petrolierului, scrie Agerpres, care citează AFP.

Aceasta "încerca să tranziteze pe o rută neautorizată prin sud", a adăugat textul, acuzând nava că şi-a dezactivat sistemele de localizare.

"Orice navă care trece prin Strâmtoarea Ormuz (...) şi care îşi dezactivează sistemele de navigaţie şi identificare va face obiectul unor măsuri severe şi ferme", au avertizat Gărzile.

Iranul revendică controlul Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita, înainte de război, o cincime din hidrocarburile de la nivel mondial, şi vizează în mod regulat navele care se aventurează acolo fără autorizaţia sa.

De la blocarea strâmtorii de către forţele iraniene, multe nave încearcă să o traverseze fără autorizaţie de la Teheran, navigând de-a lungul coastelor Omanului. Iranul consideră că acestea încalcă legea şi ameninţă regulat cu represalii.

Înainte de războiul împotriva Iranului, declanşat pe 28 februarie prin lovituri israeliano-americane, traversarea Strâmtorii Ormuz se desfăşura fără probleme şi nu necesita nicio autorizaţie.