Ardeii de la Buzău atât de iuți încât lucrătorii poartă măști, halat și două perechi de mănuși. ”Mulți cred că e de joacă”

Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău a creat ardei atât de iuți, încât lucrătorii poartă măști, halat și câte două perechi de mănuși atunci când le scot semințele. Substanța responsabilă, capsaicina, este foarte apreciată în medicină.

Lucrătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău poartă măşti, halate, uneori ochelari şi câte două perechi de mănuşi chirurgicale pentru protecţie la extragerea seminţelor din ardeii iuţi, capsaicina, compusul chimic responsabil de senzaţia de iuţeală, fiind deosebit de iritant.

Potrivit BRGV, în portofoliul instituţiei se regăsesc peste 1.000 de soiuri de ardei iute, de la cei care pot fi cultivaţi ornamental în ghivece, până la soiuri de mare productivitate, culori, mărimi şi cu forme diferite. Cele mai vechi specii din colecţie sunt varietăţile de "Cornul caprei", cultivate de grădinarii din bazinul legumicol Buzău, dar există şi soiuri precum Chilli sau Habanero.

"Avem plante pitice, până la plante foarte mari, care ajung chiar şi la doi metri. Acum, privind forma, avem cu fructul rotund, avem cu fructul tip ca un gogoşar în miniatură, forma baccatum, avem cu fructe mici, sau Chili. Pe urmă, sigur, avem cu fructul lung şi cu fructul chiar foarte lung, undeva la 30-40 de centimetri lungime. Pe urmă, avem şi cu fructul mare asemănător cu ardeiul capia, doar că este iute. Avem şi cu fructul galben şi cu fructul roşu. Pe urmă, avem de culoare mov, avem de culoare cafenie, seamănă la culoare cu ciocolata, decât că este foarte picant. Galben, verde, verde-negru, deci avem o paletă bogată de culori. Avem un soi care trece prin 3 stadii de culoare, când fructifică este mov, după care se transformă în roşu şi la maturitate devine cafeniu. Deci trece prin mai multe stadii de culoare. Avem şi soiuri care, pe aceeaşi plantă, se regăsesc mai multe fructe, cu mai multe culoare, galben, verde, roşu", a declarat directorul BRGV, Costel Vînătoru.

”Acest ardei foarte iute am fost reținuți să îl prezentăm”

Ardeii iuţi conţin un compus chimic denumit capsaicină, responsabil pentru gustul picant. În ciuda faptului că substanţa are proprietăţi deosebite în gastronomie şi în medicină, în cantităţi mari poate deveni iritantă şi periculoasă pentru sănătate.

"Acum, în ce priveşte concentraţia de capsaicină pentru că vorbim de această substanţă, avem de la cel mai blând de la câteva sute de unităţi pe scara Scoville, până la peste 2.400.000 şi chiar avem şi cu 2.700.000 de unităţi pe scara Scoville. Noi am participat la diverse congrese unde am mers cu creaţiile noastre şi am reuşit, în 2014, să mergem la un congres mondial de horticultură de la Brisbane în Australia şi acolo am prezentat cel mai uite ardei din lume, un ardei care avea peste 2.400.000 de unităţi pe scara Scoville. Această capsaicină pe care mulţi o apreciază în gastronomie are multe alte aplicaţii în medicină şi nu numai, chiar şi pentru spray-uri de autoapărare, pentru urşi. Ne gândim să omologăm trei soiuri, aşteptăm să primim certificatele pe acestea şi, sigur ne gândim şi la unul foarte iute. Dar acesta foarte iute am fost reţinuţi să îl prezentăm pentru că, sigur, sunt foarte mulţi care cred că este de joacă, adică poţi să mănânci acest ardei sau poţi să guşti din el. În scop ştiinţific însă poate fi cercetat, pentru că sunt medicamente cu capsaicină şi ajută la foarte multe afecţiuni. Puţini ştiu că ardeiul iute, pe lângă iuţeala de care vorbim şi, sigur, cunoscut pentru asta, este leguma care are cel mai mare conţinut de vitamina C, mai are şi caroten, licopen şi alte vitamine. Dar, repet, analize de laborator arată foarte clar că sunt soiuri de ardei care depăşesc lămâia în concentraţie de vitamina C", a dezvăluit Costel Vînătoru.

Lucrătorii scot semințele din ardeii iuți bine echipați și doar afară, pentru a se feri și de gazul emanat

La sfârşitul lunii septembrie şi pe parcursul lunii octombrie, lucrătorii BRGV încep extragerea seminţelor de ardei iute, astfel încât resursa genetică să poată fi păstrată pentru anii viitori în scop de cercetare sau cultivare. Ţinând cont de usturimea unora dintre soiuri, angajaţii poartă mănuşi de protecţie, uneori câte două perechi, pentru a se asigura că substanţa nu ajunge la piele.

"Purtăm echipamentul, mănuşi, halat, măscuţă, să ne protejăm că intră iniţial în haine. Am purtat şi câte două perechi, de la iuţeală", a spus Neaga Bardaş, unul dintre lucrătorii BRGV.

Extragerea seminţelor de ardei de iute se face în solarii, unde aerul este ventilat astfel încât gazul iute emanat de ardei, în momentul în care sunt culeşi şi tăiaţi, să nu îi afecteze pe lucrători.

"La început, nici eu nu am acordat atenţia cuvenită şi am avut probleme când am început să scot seminţele din ardeiul iute. Folosim în primul rând mănuşi, măscuţă, chiar şi ochelari dacă se impune şi neapărat niciodată nu scoatem seminţele într-o încăpere, ci afară pentru ca vântul, ca aerul să ventileze, să nu se acumuleze gazul în încăpere pentru că deja putem să avem probleme, adică devine iritant. Şi aşa facem, ne pregătim atent cu echipament de protecţie ca să scoatem seminţe pentru că, aşa cum am spus, şi prin mănuşile chirurgicale a trecut capsaicina. Are un efect foarte puternic. De asta luăm măsuri de protecţie ca să facem treaba aşa cum se cuvine. Nu este de joacă pentru că este o plantă care poate să genereze probleme", a atras atenţia directorul BRGV.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













