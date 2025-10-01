O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul partener chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul a fost reținut

01-10-2025 | 10:46
Caz șocant, miercuri dimineață, într-o localitate din județul Buzău. O femeie de 41 de ani a fost înjunghiată de fostul partener, chiar în fața farmaciei unde lucra. Individul, cu 3 ani mai în vârstă, a fost reținut.

Ilknur Pintilie

Individul ar fi venit să discute cu victima înainte ca aceasta să ajungă la serviciu.

Conversația care a avut loc inițial în mașina agresorului a degenerat, iar bărbatul și-a pierdut cumpătul și s-a năpustit asupra farmacistei.

Femeia a fost grav rănită și a ajuns la spital, iar bărbatul de 44 de ani a fost reținut de polițiști. 

Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital

