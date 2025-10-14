VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii

Stiri Socante
14-10-2025 | 13:52
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă după cumplitul accident de luni din Capitală. O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei de 2 ani - aflată în cărucior - a ajuns la spital.

autor
Ovidiu Oanță

O mașină le-a spulberat în timp ce traversau, pe zebră, o șosea intens circulată. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Ies la iveală noi detalii legate de acest înfiorător accident de circulație. Practic, camera de bord a șoferului care a provocat această tragedie a surprins momentul impactului.

Imaginile sunt cutremurătoare.

Citește și
accident berceni mama carut
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

Se vede cum circulă sinuos în trafic, trece de pe o bandă pe alta, iar apoi accelerează. Cel puțin asta reiese din imaginile cu pricina. Și, de asemenea, camera de bord surprinde momentul în care izbește în plin căruciorul și pe mama fetiței care se afla în el.

Apoi, aceste imagini au ajuns în posesia anchetatorilor, care, noaptea trecută, au decis să-l rețină pe tânărul de 20 de ani sub cele două acuzații de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

El urmează să ajungă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru noi audieri. Procurorul va încerca să stea de vorbă cu el înainte de a-i decide soarta, pentru că există premize clare ca tânărul șofer vitezoman să fie dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, în urmă cu doar câteva luni, același tânăr de 20 de ani fusese prins din nou conducând periculos cu viteză. I s-a reținut permisul atunci, pentru 30 de zile, pentru suspiciunea de conducere agresivă. Practic, tânărul a insistat să conducă imprudent, cu viteză, și a ajuns să provoace această tragedie.

Însă ancheta a scos la iveală și alte detalii scandaloase, spun anchetatorii. Șoferul uneia dintre mașinile cele două mașini pe care femeia de 35 de ani le-a lovit în cădere, după ce a fost proiectat în urma impactului, ar fi condus, de asemenea, sub influența substanțelor interzise. Aceasta este bănuiala anchetatorilor, câtă vreme, la testarea cu drug testul ar fi ieșit la iveală că se afla sub influența unor substanțe interzise, însă acest lucru urmează să fie lămurit pe deplin de legiști, pe măsura efectuării analizelor biologice.

Momentul în care mama și copilul au fost spulberate de BMW-ul în viteză, pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit, copilul e rănit

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, accident, mama, sofer,

Dată publicare: 14-10-2025 13:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
Stiri Socante
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”

O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei de 2 ani – aflată în cărucior – a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
Stiri Virale
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

Momentul în care o mamă și copilul ei au fost spulberați de un șofer neatent, în cumplitul accident din Berceni, au fost surprinse de o cameră stradală.

O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri
Stiri actuale
O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri

Accident cumplit în Capitală. Mama unei fetițe de 2 ani şi-a pierdut viaţa, iar fiica ei, aflată în cărucior, a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată, din București.

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28