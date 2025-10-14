VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii

Este anchetă după cumplitul accident de luni din Capitală. O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei de 2 ani - aflată în cărucior - a ajuns la spital.

O mașină le-a spulberat în timp ce traversau, pe zebră, o șosea intens circulată. Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Ies la iveală noi detalii legate de acest înfiorător accident de circulație. Practic, camera de bord a șoferului care a provocat această tragedie a surprins momentul impactului.

Imaginile sunt cutremurătoare.

Se vede cum circulă sinuos în trafic, trece de pe o bandă pe alta, iar apoi accelerează. Cel puțin asta reiese din imaginile cu pricina. Și, de asemenea, camera de bord surprinde momentul în care izbește în plin căruciorul și pe mama fetiței care se afla în el.

Apoi, aceste imagini au ajuns în posesia anchetatorilor, care, noaptea trecută, au decis să-l rețină pe tânărul de 20 de ani sub cele două acuzații de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

El urmează să ajungă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru noi audieri. Procurorul va încerca să stea de vorbă cu el înainte de a-i decide soarta, pentru că există premize clare ca tânărul șofer vitezoman să fie dus în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, în urmă cu doar câteva luni, același tânăr de 20 de ani fusese prins din nou conducând periculos cu viteză. I s-a reținut permisul atunci, pentru 30 de zile, pentru suspiciunea de conducere agresivă. Practic, tânărul a insistat să conducă imprudent, cu viteză, și a ajuns să provoace această tragedie.

Însă ancheta a scos la iveală și alte detalii scandaloase, spun anchetatorii. Șoferul uneia dintre mașinile cele două mașini pe care femeia de 35 de ani le-a lovit în cădere, după ce a fost proiectat în urma impactului, ar fi condus, de asemenea, sub influența substanțelor interzise. Aceasta este bănuiala anchetatorilor, câtă vreme, la testarea cu drug testul ar fi ieșit la iveală că se afla sub influența unor substanțe interzise, însă acest lucru urmează să fie lămurit pe deplin de legiști, pe măsura efectuării analizelor biologice.

