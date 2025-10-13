O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri

13-10-2025 | 20:00
Accident cumplit în Capitală. Mama unei fetițe de 2 ani şi-a pierdut viaţa, iar fiica ei, aflată în cărucior, a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată, din București.

Andreea Marinescu

Corespondent PROTV:Accidentul s-a petrecut în jurul orei 16, luni după-amiază, când femeia împreună cu fiica ei traversau strada dinspre centrul comercial. În momentul în care au ajuns la jumătatea străzii, exact unde se văd urmele pe asfalt, un șofer în vârstă de 20 de ani a încercat să pună frână, însă nu le-a mai putut evita. Victimele au fost aruncate pur și simplu în alte două autoturisme, care erau oprite și ele la trecerea de pietoni.

Căruțul a fost proiectat undeva la 30m distanță și mașina care a produs accidentul s-a oprit abia la 30m de la locul în care s-a produs impactul, în dreptul ei. Acolo este și căruciorul în care se afla copilul. Copilul, din fericire, a ajuns la spital și este stabil. Are mai multe traumatisme la nivelul capului, a coloanei vertebrale. Are o contuzie la abdomen și o fractură a piciorului drept. Mama însă și-a pierdut viața. Femeia avea doar 35 de ani. Șoferul a fost testat, nu consumase nici droguri și nici nu consumase băuturi alcoolice. I s-a deschis în acest moment un dosar pentru ucidere din culpă și pentru vătămare corporală din culpă.”

