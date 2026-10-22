„La data de 22.10.2026, în jurul orei 12:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Podul Pipera. Din primele cercetări, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Pipera, dinspre Bd. Nicolae Caramfil către oraş Voluntari, pe podul Pipera, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune cu alte două autoturisme şi un autobuz STB”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră, scrie News.ro.

În urma accidentului rutier, trei persoane au fost transportate la spital.

Conducătorii autovehiculelor implicate în accidentul de circulaţie au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Pentru asigurarea fluenţei traficului şi efectuarea cercetării la faţa locului, au fost dispuse restricţii de circulaţie pe Şoseaua Pipera, sensul de mers către Bd. Nicolae Caramfil, traficul desfăşurându-se alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.