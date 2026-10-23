Unul dintre elevi a primit îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică. O a doua persoană, şoferul unui autoturism care a lovit din spate microbuzul, a fost rănit, scrie News.ro.

Evenimentul rutier a avut loc vineri, pe drumul naţion al 24 C, în comuna Popricani, unde, potrivit primelor date de la faţa locului, un microbuz şcolar care transporta 14 copii a fost lovit din spate de un autoturism.

La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de salvare, inclusiv o ambulanţă de terapie intensivă mobilă şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dar şi o autospecială folosită penru prevenirea şi stingerea incendiilor.

„În urma evaluării medicale, două persoane au necesitat asistenţă medicală: conducătorul autoturismului implicat în accident şi un minor în vârstă de 14 ani, pasager în microbuzul şcolar, care a prezentat un atac de panică. Ambele persoane erau conştiente şi cooperante, fiind transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare şi îngrijiri de specialitate”, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.

Poliţia urmează a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.