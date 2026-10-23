Lovit a fost și un al treilea autoturism. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală.

Corespondent Știrile PRO TV: „Una dintre mașinile implicate în accident ieșea de pe această străduță. Potrivit martorilor, șoferul acesteia nu ar fi respectat indicatorul care îl obliga să vireze la dreapta, ar fi luat-o înainte și a fost lovit de un alt autoturism.”

În urma impactului, un al treilea vehicul, care aștepta să facă stânga pe bulevard, a fost avariat.

Fată: „Din ce am înțeles, mașina neagră ar fi ieșit de acolo, de pe stradă. Cel de acolo ar fi venit cu viteză, s-ar fi speriat și ar fi intrat frontal în cel cu mașina roșie.”

La fața locului au ajuns salvatorii. Unul dintre șoferi a fost transportat la spital. Ceilalți doi conducători auto au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

În zonă s-a circulat cu dificultate câteva ore.