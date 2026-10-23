Incidentul s-a petrecut în localitatea Capurso, din provincia Bari, iar cazul a stârnit indignare după ce femeia și-a povestit experiența pe rețelele sociale, scrie Corriere della Sera.

Femeia se îndrepta spre casă, având mai multe sacoșe cu alimente, și mai avea doar câțiva pași până la intrare.

Potrivit relatării sale, aceasta a traversat strada și a călcat într-o groapă pe care nu a observat-o, deoarece sacoșele îi limitau vizibilitatea. Și-a pierdut echilibrul și a căzut violent, lovindu-se la mandibulă, gât și cap.

La fața locului a intervenit echipajul medical 118, iar femeia a reclamat traumatisme la nivelul mandibulei, coloanei cervicale și capului.

Amendă de 34 de euro, la câteva săptămâni după căzătură

Surpriza a venit câteva săptămâni mai târziu, când femeia a primit, prin aplicația IO, o sancțiune în valoare de 34 de euro. Amenda putea fi redusă la 26,20 euro dacă era achitată în termen de cinci zile.

Revoltată de situație, femeia a decis să facă public cazul și să le ceară părerea celorlalți locuitori.

„Vi se pare normal?”, a scris aceasta, contestând motivul pentru care fusese sancționată.

„Potrivit lor, mergeam pe stradă și nu am văzut groapa care a provocat căderea mea”, a explicat femeia, exprimându-și nemulțumirea față de decizia autorităților.

Într-un alt mesaj, aceasta și-a exprimat indignarea față de întreaga situație: „Mă simt jignită. Mai lipsea să fiu și pedepsită după ce am pățit asta!”

De ce a sancționat-o poliția locală

Potrivit procesului-verbal, motivul amenzii nu a fost că femeia nu ar fi fost atentă la starea drumului, ci faptul că se deplasa pe carosabil, deși exista un trotuar pe care ar fi putut să-l folosească.

Documentul întocmit de poliția locală arată că femeia mergea pe Via Fratelli Cervi, în direcția Via Epifania, „în ciuda existenței unui trotuar pe partea dreaptă a drumului”.

Procesul-verbal precizează că aceasta „se deplasa pe partea carosabilă” și că, în apropierea intersecției cu Via Labriola, „a căzut la pământ după ce a călcat pe un capac de cămin AQP”.

Poliția locală consideră sancțiunea justificată, susținând că femeia se afla pe carosabil în momentul producerii accidentului. Reprezentantul autorităților a precizat că documentele privind leziunile suferite sunt înregistrate și că femeia poate contesta amenda la prefect sau la judecătorul de pace.

Versiunile diferă

Dincolo de amendă, există diferențe între relatarea femeii și concluziile consemnate de poliție cu privire la împrejurările accidentului.

Femeia susține că traversa strada pentru a ajunge la locuință. În schimb, poliția consideră că aceasta se deplasa pe carosabil fără să folosească trotuarul disponibil.

Un alt aspect neclar privește locul exact în care s-a produs căzătura. Femeia vorbește despre o groapă în asfalt, în timp ce procesul-verbal indică un capac de cămin drept punctul în care și-a pierdut echilibrul.

De asemenea, amenda nu a fost consemnată la fața locului, ci ulterior, după reconstituirea incidentului. În document se precizează: „Încălcarea a fost confirmată la sediu, în urma reconstituirii situației și a căderii pietonului”.

În acest caz, rămâne neclară starea exactă a carosabilului în zona accidentului și dacă diferențele dintre cele două relatări pot fi lămurite prin documentele existente.

Cert este că femeia a rămas atât cu leziuni în urma căzăturii, cât și cu o sancțiune pentru faptul că ar fi circulat pe carosabil în loc să folosească trotuarul. Aceasta are posibilitatea de a contesta amenda în fața autorităților competente.