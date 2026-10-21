Marți vizitaseră o stână, iar acum toți aveau simptome digestive, spun medicii veniți cu ambulanța. Patru adolescenți, de 15 și 16 ani, au ajuns la spital. A fost deschisă o anchetă a Direcției Sanitar-Veterinare, pentru depistarea sursei problemelor.

Grupul de elevi din Suceava, însoțit de 3 adulți, venise pe 19 octombrie în pensiunea din Ocna Șugatag, județul Maramureș, în cadrul activităților școlare din Săptămâna Verde. Astăzi însă, numeroase ambulanțe și echipaje ISU au fost chemate, pentru că elevii și însoțitorii lor se simțeau rău.

Florin Bizău, ISU Maramureș: În urma apelului, am fost solicitați pentru 57 de copii care au acuzat probleme medicale.

Toate persoanele din grup au fost evaluate, iar 11 dintre ele au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, elevii au mâncat ieri la pensiune, dar au ajuns și la o stână din zonă, unde au fost serviți cu balmoș.

Romina Munteanu, reprezentantă a pensiunii: Dimineață unei fete i s-a făcut rău. Pe urmă au mai urmat încă doi sau trei copii. Deci au avut micul dejun și cina inclusă și au mâncat la noi. Mâncăm și noi, restul angajaților, nimeni n-a pățit nimic.

Patru adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Între timp, cei de la Direcția Sanitar-Veterinară au prelevat probe din mâncarea copiilor, pentru a afla ce anume le-a cauzat starea de rău.