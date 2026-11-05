Unul dintre funcționarii suspectați este chiar șeful Serviciului de Inspecție al Administrației Bazinale Olt, iar cel de-al doilea este un subaltern, inspector de teren.

Anchetatorii spun că, în timp ce verificau două balastiere, cei doi funcționari ar fi primit câte 10.000, respectiv 6.000 de lei, de la reprezentanții firmelor controlate pentru a închide ochii la neregulile constatate sau pentru a da sancțiuni mai blânde în raport cu abaterile identificate. Pe lângă cei doi suspecți, în acest dosar sunt cercetați și reprezentanții firmelor care ar fi dat mită.