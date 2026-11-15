La Slobozia, o conductă descoperită de anchetatori ar fi adus deșeuri toxice în stația de epurare a orașului, fără avizele necesare. Doi directori ai companiei publice sunt suspectați că au folosit instalația pentru câștiguri personale, în timp ce locuitorii reclamau mirosuri insuportabile, iar analizele confirmau poluarea Ialomiței.

La începutul lui august, câteva zeci de oameni din Slobozia au ieșit în fața Primăriei. Nu mai suportau duhoarea cu care trăiau de ani de zile și cereau să se facă ceva.

Cu două luni înainte, ancheta procurorilor și a poliției confirmase problemele reclamate de oameni. Mirosului vechi de sulf i se adăugase unul de substanțe chimice. În plus, se conturau probleme de administrare și suspiciuni de fapte penale. Vizați erau chiar oameni care aveau responsabilitatea să protejeze sănătatea locuitorilor.

Marian Hoinaru, director general al Urban SA – compania de apă: Din punctul meu de vedere, a fost un act criminal, nu să nu ții cont tu. Sau voi, persoanele responsabile la nivel de director, tocmai să ai grijă ca totul să funcționeze. Din contră, tu omori, adică pentru mine nu există. Aici este o decizie care a fost una voluntară. Una cunoscută, nu este din greșeală, pentru că mai sunt și lucruri care se întâmplă din greșeală, din diferite motive, dar nu aici. Discutăm de cu totul și cu totul alt contract între Urban SA și clienți. Ai tu ca să deverseze aici!

Un șef a fost reținut

Fostul șef al companiei de apă și canalizare, Adrian Stoicescu, a fost reținut alături de un alt director și de o a treia persoană. Anchetatorii îi suspectează că ar fi folosit stația de epurare a orașului pentru a câștiga bani în interes propriu. În anchetă a fost descoperită o conductă prin care ar fi ajuns substanțe toxice în stația Urban SA și care venea de la vechea stație a combinatului chimic din oraș, cumpărată de o firmă printre ai cărei acționari se afla chiar directorul de dezvoltare al Urban.

Marian Hoinaru, director general al Urban SA – compania de apă: Aceasta este conducta, e probă în dosar, deși n-a putut, n-am putut și nici nu ar fi încercat s-o demontez. Ea vine din undeva din stânga și ajunge aici, în chesonul acesta de la intrare, din camera de recepție, din camera de preluare, pentru reacția exact se întâmplă această conductă aici, aici, în chesonul acesta.

Procurorii încearcă acum să afle ce rol au avut cei doi directori în deversarea substanțelor toxice în Ialomița. Noi mergem pe firul afacerii. Povestea începe la combinatul Amonil, fondat în 1969, care a devenit, din 1983, cel mai mare producător de uree din România. Activele au ajuns ulterior la Ioan Niculae, apoi la o altă companie. În octombrie 2023, stația de epurare a combinatului a fost scoasă la licitație. Lichidatorul l-a contactat mai întâi pe primarul de atunci al Sloboziei, Dragoș Soare.

Dragoș Soare, fostul primar al municipiului Slobozia: M-a sunat un lichidator care lichidase Secea Monile SA, compania care deținea combinatul și care avea și stația de epurare. Să mă roage, era ultimul asset pe care îl aveau la Slobozia, să mă roage să cumpărăm noi, primăria, stația de epurare. Pentru că vrea să scape de dosar, să-l închidă. Evident că nu puteam să spun da fără să întreb și eu pe cei care se ocupau de apă și canal. L-am sunat pe Stoicescu și l-am întrebat dacă ne interesează stația de epurare a Amonilului. L-am întrebat dacă merită să cumpărăm, pentru că mi-au lăsat mie, o lăsa în rate și la un preț sub un milion de lei. Textual vă răspund ce mi-a spus la vremea respectivă, am o memorie destul de bună. Nu ne interesează pentru că nu avem ce face cu ea. Este o epavă, nu ne ajută cu absolut nimic.

La începutul lui 2024, stația aflată gard în gard cu Urban ajungea la Clean Cyclo. Firma fusese înființată cu doar câteva luni înainte de fiul unui executor judecătoresc din Slobozia. Executorul avea contracte cu Urban și relații de afaceri cu actualul primar, Alexandru Potor.

Clean Cyclo este înregistrată la aceeași adresă cu firmele primarului. Potor neagă orice implicare, dar refuză să discute deschis cu noi despre aceste legături. Spune că i-am afectat imaginea într-un reportaj mai vechi. Arătam atunci cum a cumpărat un teren la marginea orașului, în zona în care cumătrul său, Adrian Stoicescu, directorul Urban, a dus ulterior utilitățile cu bani din PNRR.

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: Cum de a ajuns firma Clean Cyclo să aibă aceeași adresă cu coasociații? Asta este una din marile... 46 de companii au sediul la... Adresa avocatului este un avocat.

În februarie 2024, fiul executorului cedează o parte din firmă soției unui om de afaceri din domeniul tratării apelor uzate. În septembrie, el iese din Clean Cyclo, iar printre cei care preiau părțile sociale se află soția unui alt patron din același domeniu. Tot atunci, Dan Manea, director de dezvoltare la Urban SA, devine asociat și administrator al firmei private.

Pagube uriașe

Anul trecut, îl întrebam pe directorul societății Urban, pe Adrian Stoicescu, despre o afacere pe care se pregătea să o pună pe roate. Un angajat de-al său, directorul de dezvoltare. Nimeni nu știa atunci că acea companie urma să neutralizeze deșeuri toxice cu ajutorul stației de epurare a orașului. Pagubele produse cetățenilor, companiei orașului, sunt uriașe. Doar amenzile către Apele Române sunt de peste 2 milioane de lei, din cauza poluării râului Ialomița. Urmează a fi calculate și alte pagube rezultate din distrugerea barierei biologice, adică a bacteriilor care lucrează la epurarea apelor.

Chiar în ziua interviului, pe 2 septembrie 2025, Adrian Stoicescu semna un contract pe durată nedeterminată cu Clean Cyclo, firma în care directorul său de dezvoltare era asociat și administrator. Firma privată putea folosi stația publică pentru epurarea finală a apelor sale, la un tarif de aproape 7 lei pe metru cub, fără TVA.

Actuala conducere Urban spune însă că nu au fost emise facturi și că nu există o evidență separată a cantităților preluate. Nu fuseseră emise nici avizul de racordare și acceptul de evacuare. Contractul a încetat în martie 2026, după sesizările locuitorilor și mediatizarea cazului.

Claudiu Drăgănoiu este avocat și locuiește în cartierul din apropierea stației. Încurajat și de vecini, el a făcut primele sesizări către autorități.

Claudiu Drăgănoiu, avocat: Locuiesc în cartierul ăsta din 2009. Începând cu 2024, a început zilnic să vină în zonă un miros greu de suportat. Totul a culminat, cred, la sfârșitul anului 2025, începutul anului 2026, atunci când mirosul nu mai era ca cel perceput de noi, miros de stație de epurare din trecut, și un miros de substanțe, de substanțe toxice.

Claudiu Drăgănoiu ne citește câteva dintre mesajele vecinilor.

Claudiu Drăgănoiu, avocat: Un vecin: Bună seara, are cineva o explicație? De ce în fiecare seară miroase în cartier a solvenți, de parcă am fi într-o vopsitorie auto? În momentul de față nici nu se poate sta afară. Este din ora 02:00, 2 și 18, astfel insesizabilă de câteva săptămâni, însă nu am aflat sursa. Pare să fie un neutralizator de miros, ne gazează ăștia cap.

Ce au descoperit localnicii la fața locului

Disperați că petițiile lor nu aveau niciun efect, mai mulți locuitori au mers pe platforma fostului combinat să vadă ce se întâmplă. Acolo au găsit containere cu substanțe periculoase și saci cu prafuri despre care spun că erau toxice.

Una dintre etichete trimite către o companie italiană implicată într-un proiect de exploatare a gazelor naturale din Qatar. Produsul menționat, „HYPERLAST FJ 7004 POLYOL”, este folosit la fabricarea straturilor de protecție pentru îmbinările conductelor. Pe un recipient apare și codul „07 02 08*”, care desemnează deșeuri periculoase rezultate din distilare și reacții în industria materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice.

Cu fotografii și liste de semnături, Drăgănoiu a obținut o reacție de la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate. Instituția a trimis de la București un laborator mobil. După câteva săptămâni de măsurători, au fost confirmate depășiri ale limitelor de hidrogen sulfurat în apropierea stației Urban. Cele două companii au fost avertizate că riscă suspendarea autorizațiilor de mediu dacă nu remediază problemele.

Ca să aflăm cum a fost autorizată afacerea, am cerut explicații instituțiilor implicate: Direcția Județeană de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Primăria, Urban și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Direcția de Mediu spune că a emis autorizația pe baza actelor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, a contractului prin care Urban accepta să preia apele uzate și a unei vizite în teren. Angajatul trimis acolo nu a verificat însă dacă instalațiile funcționau.

În martie, după reclamațiile locuitorilor, Garda de Mediu a constatat nereguli și a cerut suspendarea autorizației Clean Cyclo. Aceasta a fost ulterior suspendată.

Firma trebuia să trimită semestrial Direcției de Mediu buletine cu analizele apei. Nu le-a trimis, iar instituția nu i le-a cerut. Autorizația fusese, așadar, emisă fără verificarea funcționării instalațiilor, iar lipsa analizelor nu a atras o intervenție din partea Direcției.

Potrivit Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, în martie 2025, apa evacuată de stația Sloboziei în râul Ialomița respecta limitele de poluare. Din decembrie, după începerea activității Clean Cyclo, analizele au arătat depășiri repetate la detergenți, azot, fosfor și particule în suspensie. În exces, acestea pot favoriza înmulțirea algelor și pot reduce oxigenul de care au nevoie peștii.