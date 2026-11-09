"Cer demisia Mariei Chira din funcţia de director adjunct al şcolii 'Lucian Blaga' din Baia Mare. Dimineaţa, când un părinte îşi lasă copilul la şcoală, îl lasă cu încredere. Cu speranţa că acolo va fi ocrotit, respectat şi învăţat să deosebească binele de rău. Această încredere ne obligă pe toţi. Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheş printre elevii şcolii 'Lucian Blaga' şi mesajul public prin care o învăţătoare îi laudă meritele, invocând investiţiile făcute în şcoli. Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită. Un om care a părăsit ţara în ziua condamnării şi a fost ulterior adus înapoi pentru a-şi executa pedeapsa. Este liberat condiţionat şi are o nouă condamnare în primă instanţă pentru trecerea frauduloasă a frontierei şi fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanţa a încuviinţat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probaţiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială şi riscul de a comite alte infracţiuni", a transmis duminică seara, într-o postare pe Facebook, Doru Dăncuş, potrivit Agerpres.

În opinia sa, conducerea şcolii trebuia să analizeze cu atenţie pe cine invită în faţa elevilor.

"În acest context, primirea într-o şcoală, laudele unui cadru didactic şi fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat şi acceptat de comunitate. Nu ştim dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea şcolii avea obligaţia să se gândească şi să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie. Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care îşi apără situaţia în instanţă. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupţie", a mai afirmat Doru Dăncuş.

Primarul Municipiului Baia Mare a mai precizat că aşteaptă un punct de vedere din partea conducerii şcolii şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Fostul primar, condamnat pentru luare de mită

Fostul primar al oraşului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost eliberat condiţionat din închisoare în luna iulie a acestui an, după ce a executat aproape trei sferturi din pedeapsa de cinci ani primită în 2023 pentru luare de mită.

Cherecheş nu mai poate ocupa funcţii publice şi mai are un dosar pe rol: trebuie să răspundă pentru fuga lui în Germania, cu câteva ore înainte de pronunţarea sentinţei.

Fostul primar al municipiului Baia Mare a fost găsit vinovat de luare de mită, printr-o sentință definitivă, în noiembrie 2023, și condamnat la 5 ani de închisoare cu executare.

Procurorii l-au acuzat că a primit bani în schimbul unor decizii luate din funcția de primar cu privire la finanțarea clubului de fotbal al orașului. Separat, instanţele au dispus şi confiscarea a 2,7 milioane de lei din averea lui Cherecheş, bani pe care fostul edil nu i-a putut justifica, în urma verificărilor ANI.

La acea vreme - cu câteva ore înainte de pronunțarea sentinței - Cherecheș a fugit din România folosind cartea de identitate a unei rude. După câteva zile a fost prins, la Augsburg - în Germania, iar în martie 2024 a fost adus în România pentru a-și executa pedeapsa.

Cherecheș va rămâne sub supraveghere până în martie 2028, când i s-ar fi încheiat pedeapsa.