Davide Tamburella a fost concediat în luna mai de restaurantul La Costa, care între timp s-a închis, la două săptămâni după o întâlnire cu conducerea, în cadrul căreia au fost discutate mai multe reclamații legate de comportamentul său, conform BBC.

Printre acestea s-a numărat și refuzul lui Tamburella de a pregăti pizza cu șuncă și ananas pentru invitații la un eveniment privat.

La momentul respectiv, bucătarul declarase că orice indicație primită din partea conducerii „nu trebuie respectată atunci când este ofensatoare pentru cultura sa”.

Bucătarul a sesizat Comisia australiană pentru relații de muncă, pentru că a fost concediat pe nedrept

În decizia publicată marți, comisia a precizat că Tamburella a refuzat să pună ananas pe pizza deoarece „consideră, în calitate de italian, că adăugarea ananasului pe pizza reprezintă o insultă la adresa culturii sale”.

Comisia a mai remarcat că aceasta era a treia oară în ultimii patru ani când Tamburella refuzase să folosească acest fruct la prepararea pizzei.

Anterior, el îi ceruse șefului său să „verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Statul Queensland, unde se află restaurantul, este considerat centrul producției de ananas din Australia și furnizează întreaga cantitate de ananas cultivată comercial în țară.

Pe Sunshine Coast, turiștii se opresc frecvent pentru a face fotografii lângă The Big Pineapple, o replică din fibră de sticlă a fructului, înaltă de 16 metri, inclusă pe lista monumentelor de patrimoniu și devenită un simbol local.

Alte nemulțumiri legate de comportamentul lui Tamburella au vizat folosirea unui limbaj vulgar, stilul său de comunicare și „escaladarea frustrării la locul de muncă”.

Decizia comisiei a menționat și un incident petrecut la serviciu în luna aprilie a acestui an, când Tamburella și-a fracturat oasele mâinii drepte după ce a lovit o balustradă metalică.

Bucătarul spera ca restaurantul să îi ofere sponsorizarea necesară pentru obținerea unei vize care să îi permită să rămână permanent în Australia în calitate de angajat calificat.

Însă, după concedierea sa, restaurantul a întrerupt acest demers, potrivit informațiilor prezentate în fața comisiei.

Tamburella a pierdut procesul privind concedierea abuzivă deoarece depusese cererea după expirarea termenului legal, potrivit deciziei.

Elliot Ingram, directorul general al restaurantului, a declarat pentru Daily Mail că „povestea este mai complicată decât un simplu topping de pizza”.

Pe profilul său de LinkedIn, bucătarul se descrie ca fiind o persoană care, de-a lungul carierei, s-a concentrat pe „oferirea unor preparate culinare excepționale” și pe „îmbunătățirea performanței afacerilor”.

În urmă cu trei luni, acesta a publicat o „scrisoare pentru bucătari”, având ca temă „respectarea ingredientelor”.

Profilul său de LinkedIn arată că în prezent lucrează la un alt restaurant din Brisbane. O verificare realizată de BBC a constatat că ananasul nu se regăsește în meniul acestui restaurant.