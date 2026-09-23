Potrivit ISU Iaşi, în accidentul rutier au fost implicate şapte persoane. Anterior, autoritățile anunțaseră decesul a doi minori și un adult.

”Din nefericire, trei persoane au decedat: un bărbat, conducătorul autoturismului, o minoră şi o femeie. Conducătorul autoturismului a fost găsit încarcerat. Alte trei persoane – două femei şi o minoră – au fost evaluate şi asistate medical la faţa locului de echipajele medicale şi de prim ajutor calificat”, a precizat sursa citată.

Şoferul camionului a fost evaluat, fără a fi identificate leziuni în urma evenimentului.

La accident a intervenit şi echipajul de salvare aeriană, alături de forţele şi mijloacele terestre mobilizate pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.

Cazul va rămâne în atenţia autorităţilor competente pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.