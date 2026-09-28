"Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un tânăr de 28 de ani ar fi condus un autoturism pe raza localităţii Boldeşti-Scăeni, pe direcţia de deplasare Vălenii de Munte către Ploieşti, în zona km 92+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 63 de ani, care circula din sens opus", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, potrivit Agerpres.

În urma impactului, trei persoane au rămas încarcerate.

O femeie a murit

"Pompierii au intervenit pentru extragerea victimelor, iar cele trei persoane încarcerate au fost scoase din autoturisme. Una dintre victime, o femeie în vârstă de 59 de ani, se afla în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, femeia a fost declarată decedată", precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Femeia era pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 63 de ani.

De asemenea, ambii conducători auto, precum şi doi bărbaţi de 31 şi 38 de ani au fost transportaţi la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Bărbatul de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, arată IJP.