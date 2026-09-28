A fost amenajată, iar în locul vagoanelor au fost aduse ciclo-drezine - vehicule pe șine, puse în mișcare de pedale.

Este primul proiect de acest fel din România și a avut succes încă de la inaugurare.

Traseul de 11 km leagă două localități

Șase ciclodrezine - așa cum se numesc aceste vehicule - au plecat pe calea ferată îngustă din satul Râciu până în fosta gară din Sânmartinu de Câmpie, amenajată în scop turistic.

Turist: „Este o idee foarte bună pentru a petrece timpul în weekend. De a veni cu familia, cu copii. Copii pot să stea în spate, părinţii să pedaleze. Sunt în siguranță. Au centuri, au frâne, mi se par foarte utile.”

După câțiva kilometri, turiștii și-au dat seama că plimbarea pe roți ține loc și de mers la sală.

Turist: ”Cinci kilometri să-i alergi e într un fel, dar să tragi la bița din asta , ioi .. interesant, mai venim”.

Calea ferată îngustă a fost abandonată aproximativ trei decenii înainte să fie transformată în atracție turistică.

Alin Ciprian Belean, primar comuna Râciu: ”Am reușit să salvăm calea ferată îngustă , un proiect la care am muncit doi ani de zile împreună cu Asociația Mocănița Transilvaniei. Este un mod de a atrage turiști. Traseul este de 11 km , dus întors, este un traseu unde se văd toate zonele frumoase din Râciu. Practic am reușit să salvăm această cale ferată, având în vedere că la un moment dat, era un sport național să se fure calea ferată și inclusiv piatra de pe calea ferată de la Târgu Mureș și până la comună Râciu este toată furată”.

Cristian Moldovan, Asociația Mocănița Transilvaniei: „Ciclodrezina este un vehicul de cale ferată , pe care l pedalezi. Are patru locuri: două persoane pedalează în față și două persoane sunt pasageri în spate ne place să spunem că este clasa 1 în șapte și clasa a 2 a în față pedalează. Acesta este metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912, au un dublu scop, unu de a încuraja oamenii să fie atenți la calea ferată să facă parte încă din viața comunității. Este primul proiect velorail din România. În Franța sunt 64 de trasee”

Un astfel de vehicul cu patru locuri poate fi închiriat cu 150 de lei.