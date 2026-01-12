Doi copii au căzut de la înălţime peste balustrada unui spaţiu de cazare din Topliţa. Unul are fracturi deschise

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Topliţa au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după un incident în care doi copii au căzut de la înălţime, în interiorul unui imobil din municipiu.

Potrivit informaţiilor transmise AGERPRES de Biroul de Presă al IPJ Harghita, Poliţia Topliţa a fost sesizată că în interiorul unui imobil din oraş doi copii, fraţi, "ar fi căzut de la înălţimea unui balcon".

În urma verificărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au confirmat cele sesizate.

Cei doi minori au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

"În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa", a mai transmis IPJ Harghita.

Şeful Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat pentru AGERPRES că cei doi copii au fost transferaţi la Spitalul de Urgenţă din Târgu Mureş.

"Erau nişte turişti în Topliţa, cazaţi în căsuţe de tip A. Şi doi copii, unul în vârstă de doi ani şi celălalt de 12 ani, au căzut (...) pe o masă şi de acolo pe faianţă. Copilaşul de doi ani are leziuni la nivelul braţului, deci leziunile sunt mai uşoare, dar copilaşul de 12 ani are fracturi deschise la membrul inferior. (...) Şi acum cei doi sunt transferaţi la Spitalul de Urgenţă din Târgu Mureş", a declarat dr. Peter Szilard.

Acesta a mai spus că, potrivit declaraţiilor proprietarului imobilului, accidentul s-a produs după ce copilul mai mare l-a ridicat pe celălalt şi au căzut împreună peste balustradă.

