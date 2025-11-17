Rachetele Rusiei au vizat din nou civilii din Ucraina. Mai mulți copii au fost răniți în asaltul nocturn din estul țării

17-11-2025 | 07:18
AFP

Atacuri aeriene ruseşti au ucis trei persoane şi au rănit alte zece în estul Ucrainei, a anunţat luni dimineaţă şeful administraţiei militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, notează AFP.

"Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra oraşului Balaklia", avariand clădiri de apartamente şi vehicule, a declarat Oleg Sinegubov pe reţeaua socială Telegram.

"Potrivit primelor informaţii, trei persoane au fost ucise" şi cel puţin alte zece rănite, inclusiv mai mulţi copii, în acest atac nocturn, a deplâns ulterior pe Telegram Vitalii Karabanov, şeful administraţiei militare din Balaklia.

Karabanov a informat că armata rusă a efectuat două atacuri cu rachete asupra centrului localităţii. Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului, a mai scris el.

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei în februarie 2022, Rusia a vizat aproape zilnic teritoriul ucrainean, folosind drone şi rachete. Vineri, cel puţin şase persoane au fost ucise în aceaşi clădire la Kiev în timpul unui atac rusesc.

atac kiev
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Odată cu apropierea iernii, Moscova şi-a intensificat, de asemenea, campania de bombardament asupra infrastructurilor energetice în ultimele săptămâni. Kievul, la rândul său, vizează în mod regulat depozite de petrol, rafinării şi alte instalaţii din Rusia.

Pe linia frontului, armata rusă continuă să avanseze, în special în regiunea Zaporojie (sud), care este parţial ocupată de Moscova. Rusia a revendicat duminică cucerirea a încă două sate, notează Agerpres.

