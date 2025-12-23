Explozie violentă lângă Paris. Trei copii și mama lor au fost grav răniți după ce o clădire rezidențială a fost distrusă

Trei copii şi un adult au fost grav răniţi într-o explozie puternică dintr-o clădire rezidenţială din apropiere de Paris, au anunţat autorităţile marţi, relatează dpa.

Copii au vârste de 2, 4 şi respectiv 5 ani, a declarat o purtătoare de cuvânt a prefecturii locale. Media franceze au relatat că adultul rănit este mama copiilor, în vârstă de 39 de ani.

Fotografii şi imagini video de la scena exploziei arată o casă în mare parte distrusă.

Cauza exploziei din comuna Magny-les-Hameaux, aflată la sud-vest de Paris, nu este pentru moment cunoscută.

Explozia a fost atât de puternică încât fragmente au fost aruncate până la 100 de metri distanţă, a precizat prefectura, adăugând că locuinţele vecine şi vehiculele din apropiere au fost de asemenea avariate.

Canalul France Info a relatat că victimele rănite trăiau în imobilul în care a avut loc explozia. Le Parisien a scris că în imobil exista şi un alt apartament neocupat.

