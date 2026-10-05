Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

De asemenea, jandarmii au întocmit patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ameninţare, distrugere, ultraj şi port de obiecte periculoase, informează Jandarmeria Capitalei.

Având în vedere prezenţa unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru asigurarea unui climat de siguranţă, gestionarea fluxurilor de persoane şi menţinerea liberă a căilor de acces către obiectiv.

„În acest context, precizăm faptul că aceste manifestaţii nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. Jandarmeria Capitalei are la faţa locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică, explicând zilnic importanţa declarării şi a existenţei unui organizator", arată sursa citată.

Măsurile dispuse ţin cont şi de caracterul rezidenţial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuinţe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum şi a condiţiilor normale de circulaţie pentru persoanele care locuiesc în zonă.