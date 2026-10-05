Socrul lui Călin Georgescu s-ar putea dovedi un martor important în economia acestei investigații. El este vizat de două proceduri.

În primul rând, declarația de martor prin care procurorii încearcă să se dumirească ce rol a jucat în transferul unei sume de bani către omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a și reclamat faptul că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu și ceilalți oameni de afaceri implicați în această poveste controversată.

Și asta pentru că, în urmă cu exact doi ani de zile, Răzvan Leu spunea că ar fi primit, prin transfer bancar, din contul socrului Călin Georgescu 118.000 lei, cu explicația trecută în contul acestui transfer „împrumut”.

De altfel, același om de afaceri spunea în declarațiile date la DIICOT, că ar fi fost avertizat personal la telefon, chiar de Călin Georgescu, cel care i-ar fi spus că acești bani reprezintă un ajutor. Asta în contextul în care, după ce și-a dat seama că a plătit acele sume importante de bani, peste 1.100.000 euro, cu titlu de taxe pretinse pentru a primi acele împrumuturi, el a început să își ceară banii înapoi, dându-și seama că a fost înșelat. Așa că, în toate încercările de a-și recupera banii investiți, a primit această sumă, repet, prin transfer bancar, spun procurorii DIICOT.

Astfel, socrul Călin Georgescu va trebui să dea explicații în legătură cu banii, mai ales în legătură cu acest transfer, care ar putea face să apară o nouă conexiune între acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, aduse de omul de afaceri, dar mai ales de procurorii DIICOT și Călin Georgescu, cel care, de altfel, a și fost arestat preventiv în urmă cu câteva zile bune.

Pe de altă parte, tot socrul lui Călin Georgescu va fi vizat, spun surse apropiate de anchetă, și de o altă procedură, aceea de percheziții informatice, pentru că atunci când au făcut perchezițiile acasă la Călin Georgescu, la Mogoșoaia, ar fi ridicat anchetatorii și telefonul deținut de socrul lui Călin Georgescu.