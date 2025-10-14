Doi bărbați au înjunghiat oameni la întâmplare. Au început de la un local și au ajuns în casa unor localnici

14-10-2025 | 17:36
Doi bărbați din Covasna au fost arestați preventiv, după ce într-o singură noapte, au comis un lung șir de violențe, printre care și două tentative de omor. Ambii erau băuți, iar unul ar fi consumat și droguri, potrivit anchetatorilor.

Ana Tudoran

Corespondent Știrile ProTV: „Prima dată, cei doi indivizi, de 22 și 33 de ani, au făcut scandal într-un local din comuna Ghelința.

Acolo au bătut și înjunghiat un bărbat, apoi l-au lovit, amenințat cu briceagul și jefuit pe un prieten al acestuia, care îi sărise în apărare.

La final, cei doi au fugit și au oprit un șofer pe stradă, cerându-i să-i plimbe prin sat.

Au zărit un om pe marginea drumului și l-au atacat, fară niciun motiv.

Bătut și înjunghiat, cel care le-a devenit victimă se află și acum în spital și are nevoie de o lungă perioadă de refacere.

Aventura agresorilor a continuat când au intrat într-o casă, unde avea loc o petrecere.

Speriați, oamenii au reușit să-i dea afară și, în cele din urmă, polițiștii i-au prins și i-au încătușat. Indivizii sunt în arest, cercetați pentru comiterea a șapte infracțiuni cu violență la care se adaugă tulburarea ordinii publice.”

Sursa: Pro TV

Etichete: covasna, violente, tentative de omor, barbati arestati,

Dată publicare: 14-10-2025 17:36

