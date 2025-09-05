Un șofer din București a primit cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un accident produs în Pasajul Sudului

Un șofer din București a fost găsit vinovat de tentativă de omor și a primit cinci ani de închisoare, după o șicanare în trafic cu o altă mașină, căreia i-a tăiat calea și a forțat-o să se izbească de o bordură și de un gard.

Teribilul accident s-a petrecut în Pasajul Sudului. Prin aceeași sentință, care nu este definitivă, i-a fost confiscată mașina individului, care ar fi provocat și rănirea gravă a unei pasagere.

Accidentul s-a petrecut în octombrie 2021, la intrarea în Pasajul Sudului din Capitală. A fost surprins chiar de camera de bord a șoferului care își recunoaște vina.

Pasagera aflată în mașina distrusă a fost rănită grav. A avut nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale.

Victima accidentului: „Am văzut o persoană în partea stângă, pesemne că se grăbea, dar nicidecum nu am crezut că va vrea să treacă în fața noastră, cât să ne taie calea. Eu nu îmi aduc aminte absolut nimic din accident, nici accidentul în sine, pentru că am fost inconștientă.”

Ulterior, în anchetă și în proces, bărbatul considerat responsabil de cele petrecute a admis doar parțial că ar fi vinovat de rănirea pasagerei și distrugerea celeilalte mașini.

A invocat viteza mare cu care circula cealaltă mașină, aproape o sută de kilometri pe oră, dar și faptul că pasagera rănită nu purta centura de siguranță.

Manevra șoferului a fost considerată tentativă de omor în instanță

Judecătorul a explicat și de ce consideră manevra din pasaj o tentativă de omor:

„Inculpatul a prevăzut ca posibil decesul părților civile și l-a acceptat, perseverând în manevra periculoasă de închidere a traiectoriei celuilalt autovehicul în punctul de maxim risc, folosind, practic, vehiculul ca instrument de agresiune rutieră.”

Șoferul, condamnat deocamdată în primă instanță, a refuzat să comenteze sentința. Avocatul său a declarat că o va contesta.

Dacă va rămâne definitivă la Curtea de Apel, victima rănită și proprietarul mașinii distruse vor trebui despăgubiți cu 35.000 de euro, sumă ce va fi acoperită atât de inculpat, cât și de firma de asigurare.

În plus, bărbatul nu va avea dreptul să mai conducă timp de cinci ani.

