O judecătoare din București ar fi blocat timp de patru ani tragerea la răspundere a unor inculpaţi pentru tentativă de omor

13-10-2025 | 16:05
O judecătoare din Bucureşti a fost trimisă în instanță de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu.

Ea este acuzată că nu a redactat, timp de patru ani, o sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor. Aceştia erau condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. 

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, având calitatea de judecător la o instanţă din Bucureşti, pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu.

”Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, arată reprezentanţii PICCJ, luni, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

În rechizitoriu se arată că judecătoarea ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de ”neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Faptele sale ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României, adaugă sursa citată.

”Menţionăm că prin sentinţa penală menţionată, aflată şi în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpaţi din dosarul ce făcea obiectul judecăţii cu pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsaţi liberi. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, mai arată PICCJ.

Rechizitoriul a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-10-2025 16:05

