Încă trei cetățeni turci au fost arestați după atacul armat din București. Unul dintre ei ar fi încercat să sustragă probe

Încă trei persoane au fost arestate preventiv pentru complicitate la tentativă de omor și favorizarea infractorului, după două incidente armate în Centrul Vechi al Capitalei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei cetățeni turci implicați în două incidente armate petrecute în luna august, în zona Centrului Vechi din Capitală. Cei trei au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar joi, 28 august, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

„La data de 27.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice și față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat.

Unul dintre inculpați, un bărbat de 29 de ani, este cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În baza probatoriului administrat, procurorii au stabilit, în esență, următoarele: În urma unei înțelegeri prealabile, complicele (un bărbat de cetățenie turcă, în vârstă de 29 de ani) l-a sprijinit pe autorul arestat anterior, atât înainte, cât și după incidentul din 13.08.2025, ora 04:30, când acesta a tras un foc de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția unor agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi. În acest context, complicele i-a pus la dispoziție mijloacele materiale și logistice necesare comiterii faptei și pentru a se sustrage de la răspunderea penală, oferindu-i sprijin atât material, cât și moral”, se mai arată în comunicat.

Al doilea atac armat, comis pe 20 august

Pe 20 august, în jurul orei 02:00, autorul a comis un nou atac: a tras șase focuri de armă, tot cu un pistol letal, către tavanul și către clienții aflați pe terasa aceluiași local. Și de această dată, complicele l-ar fi ajutat în pregătirea faptei și în încercările de a evita prinderea de către autorități.

„Ulterior, complicele a continuat să îl sprijine pe autor, asigurându-i mijloacele necesare pentru comiterea unei noi fapte, promițându-i ajutor în vederea evitării răspunderii penale și desfășurând activități menite să îngreuneze identificarea și prinderea acestuia. În aceste condiții, la 20.08.2025, ora 02:00, autorul a tras șase focuri de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția tavanului și a persoanelor aflate pe terasa aceluiași local. În perioada 20–26.08.2025, complicele a beneficiat de sprijinul a doi inculpați (bărbați de cetățenie turcă, în vârstă de 27 și 30 de ani), care au acționat pentru a împiedica tragerea sa la răspundere penală și pentru a îngreuna cercetările”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpați i-a facilitat complicelui accesul într-o locuință aflată sub percheziție, cu scopul de a sustrage probe relevante. De asemenea, l-a ajutat să încerce să părăsească ilegal teritoriul României.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

„Astfel, un inculpat i-a facilitat complicelui accesul într-o locuință vizată de percheziții, cu scopul de a sustrage probe relevante, sprijinindu-l totodată în încercarea de a părăsi teritoriul României. Al doilea inculpat, în cadrul audierii în calitate de martor, a ascuns informații despre complice, i-a transmis acestuia detalii privind declarațiile date și l-a sprijinit, la rândul său, în încercarea de a părăsi România. Cei trei inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar la data de 28.08.2025 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat.

Cercetările sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii Serviciului Omoruri, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul DGPMB, cu sprijinul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale.

