Un tânăr condamnat pentru tentativă de omor, depistat pe aeroportul din Iași. Era căutat în baza unui mandat european

Un bărbat în vârstă de 24 de ani, din Vaslui, condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost identificat pe Aeroportul Internaţional Iaşi la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie.

Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Iaşi au fost sesizaţi de poliţiştii de frontieră din Aeroportul Iaşi cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britarie, ar fi prezentat documente de identitate false.

„Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, şi s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

