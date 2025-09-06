Un tânăr condamnat pentru tentativă de omor, depistat pe aeroportul din Iași. Era căutat în baza unui mandat european

Stiri actuale
06-09-2025 | 21:33
politie
Shutterstock

Un bărbat în vârstă de 24 de ani, din Vaslui, condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost identificat pe Aeroportul Internaţional Iaşi la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Iaşi au fost sesizaţi de poliţiştii de frontieră din Aeroportul Iaşi cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britarie, ar fi prezentat documente de identitate false.

„Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, şi s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, aeroport, tentativa de omor, mandat,

Dată publicare: 06-09-2025 21:33

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Un șofer din București a primit cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un accident produs în Pasajul Sudului
Stiri Justitie
Un șofer din București a primit cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un accident produs în Pasajul Sudului

Un șofer din București a fost găsit vinovat de tentativă de omor și a primit cinci ani de închisoare, după o șicanare în trafic cu o altă mașină, căreia i-a tăiat calea și a forțat-o să se izbească de o bordură și de un gard. 

Încă trei cetățeni turci au fost arestați după atacul armat din București. Unul dintre ei ar fi încercat să sustragă probe
Stiri actuale
Încă trei cetățeni turci au fost arestați după atacul armat din București. Unul dintre ei ar fi încercat să sustragă probe

Încă trei persoane au fost arestate preventiv pentru complicitate la tentativă de omor și favorizarea infractorului, după două incidente armate în Centrul Vechi al Capitalei.

Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia
Stiri actuale
Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia

Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia, vineri, de Poliţia Română.

Recomandări
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Stiri actuale
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28