Startup-ul din domeniul tehnologiei Calif – care a identificat recent o vulnerabilitate de securitate cibernetică într-un alt limbaj de programare, PHP – a descoperit o eroare în funcțiile de gestionare a memoriei din Java, scrie BBC.

Java este al treilea cel mai utilizat limbaj de programare din lume, fiind folosit de 90% dintre companiile incluse în clasamentul Fortune 500, precum Apple și Amazon, dar și de numeroase bănci, spitale și instituții guvernamentale.

O serie de probleme thnologice grave

Descoperirea vine după o serie de probleme tehnologice grave, printre care o întrerupere masivă a serviciilor Microsoft și o defecțiune de rețea care a dus la suspendarea tuturor zborurilor din SUA. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „nu există absolut nicio dovadă” că aceste incidente ar avea legătură între ele.

Mai recent, Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a anunțat că sistemele sale interne de comunicații au fost offline marți, din cauza unor „lucrări de mentenanță de rutină programate”.

De asemenea, Apple a raportat că mai multe dintre serviciile sale au fost complet indisponibile în urma unei actualizări interne.

NSA nu a precizat dacă întreruperea serviciilor sale a avut vreo legătură cu vulnerabilitatea descoperită în Java.

Ce vulerabilitatea avea Java

Cu ajutorul inteligenței artificiale, Calif a descoperit o vulnerabilitate gravă de securitate, denumită Java4Shell, care permitea unui atacator să execute de la distanță comenzi nedorite asupra sistemului de gestionare a memoriei din Java.

Atacatorul a fost chiar modelul GPT-6 Cyber, lansat recent de OpenAI, care nu este încă disponibil publicului larg. Există însă temeri că hackerii ar putea identifica acum această vulnerabilitate dacă problema nu este remediată.

Oracle, compania care deține Java, nu a recunoscut existența vulnerabilității, dar a lansat marți o „actualizare critică de securitate”, despre care a precizat că include remedieri pentru vulnerabilități de securitate. În acest moment, nu este clar dacă vreo platformă sau companie a fost afectată de cel mai recent incident. BBC a solicitat un punct de vedere din partea Oracle.

Cu toate acestea, vulnerabilitatea din Java continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru experții în securitate cibernetică, care avertizează că supraîncărcarea memoriei unui sistem este una dintre cele mai frecvente metode prin care hackerii pot exploata sau bloca un sistem.

Una dintre principalele funcții ale limbajului Java este gestionarea și protejarea memoriei în locul utilizatorului, i-a declarat BBC profesorul Toby Walsh, informatician și unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în domeniul inteligenței artificiale.

„Tocmai de aceea este vorba despre o vulnerabilitate atât de neașteptată și de gravă”, a adăugat Walsh. Potrivit acestuia, Java a fost conceput pentru a face lumea IT mai sigură prin gestionarea memoriei în mediul online.

Ori de câte ori transferați informații pe internet, primiți un fișier de la un utilizator sau trebuie să vă conectați la un sistem informatic folosind o parolă, platforma pe care o utilizați se bazează, cel mai probabil, pe un program Java.

Lansat pentru prima dată în 1995, acest limbaj de programare și sistem de calcul reprezintă în prezent „inima care bate a economiei moderne”, potrivit investigației realizate de Calif.

Aproape toate sectoarele esențiale, inclusiv sistemul bancar, sistemele de securitate națională, aviația și telecomunicațiile, depind de Java.

Este vorba despre o vulnerabilitate gravă, care ar putea compromite „sisteme financiare critice, datele clienților și informațiile organizațiilor”, a declarat expertul în securitate cibernetică Dr. Pedram Hayati.

Numai în Australia, aproape toate băncile utilizează Java pentru gestionarea datelor esențiale ale tranzacțiilor, a adăugat Hayati.