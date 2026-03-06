Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinaţia Bucureşti, având la bord 127 de cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

Este vorba despre cetăţeni aflaţi în atenţia consulatului României din Dubai şi a celui din Oman, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare, informează MAE.

Cei 127 de cetăţeni români au fost contactaţi de echipele consulare pentru a fi incluşi pe lista de zbor.

Dintre aceştia, 95 sunt minori. Grupurile de şcolari avute în evidenţă (din judeţele Neamţ, Suceava, Vrancea) au fost preluate cu acest zbor de evacuare.

La bordul aeronavei se află şi 39 de cetăţeni din alte ţări europene.

MAE precizează că numărul de locuri alocate cetăţenilor români în acest zbor a fost complet ocupat.

În baza Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, pentru cetăţenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.

Totodată, la data de 5 martie, în cadrul unei acţiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetăţeni români din Regatul Haşemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autorităţile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

Din evidenţele MAE, peste 1.000 de cetăţeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă şi zboruri comerciale.

Celula de Criză şi echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri şi evacuări şi au în atenţie categoriile prioritare: copii, persoane cu urgenţe medicale, femei însărcinate şi familii cu copii mici.

Totodată, Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetăţenilor români în acest context pe https://www.mae.ro/node/68212, precum şi importanţa înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro/.

De asemenea, recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice şi dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene şi să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunţaţi şi chemaţi de reprezentanţii liniilor aeriene.