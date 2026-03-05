”România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti şi a fost notificată în sistemul european de protecţie civilă solicitarea României pentru capacitatea de aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni prin mecanismul Rescue, pentru zboruri pe ruta Dubai-Muscat-Bucureşti. Zborul deja activat, care este operat de HiSky, este planificat pentru data de 6 martie, ora 5 locală. 70% din capacitatea de zbor aeronave, adică 126 de locuri, sunt alocate cetăţenilor români”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în conferinţa de presă după şedinţa de guvern.

Ea a precizat că, conform regulii, când aceste zboruri se fac prin mecanismul de european, restul de 30% de locuri, adică 54, sunt alocate cetăţenilor altor state membre UE.

”Pentru stabilirea listei concrete de pasageri, au fost avute în vedere condiţii de prioritate: grupuri de copii fără părinţi, prioritatea cea mai mare având-o cei cu vârste mai mici, şi cu cât copilul este mai mare, cu atât e mai încolo pe această listă. De asemenea, femeile gravide şi cazurile medicale. Sunt discuţii pentru securizarea unei soluţii cu tranzit terestru între Qatar şi Arabia Saudită, în vederea facilitării unui zbor Riad-Bucureşti, pentru 370 de cetăţenii români blocaţi în Doha”, a mai spus Dogioiu.

Ea a menţionat că, suplimentar, în acest moment, Doha sprijină cetăţenii români care se află în imposibilitatea de a-şi mai susţine financiar cazarea în Qatar. ”16 cetăţenii români şi-au exprimat intenţia de deplasare în România şi sunt în îmbarcare în aeroportul Amman pentru un zbor asigurat de Cehia, pentru că există acel mecanism de reciprocitate, unde am intrat în acest mecanism şi noi asigurăm 30% pentru alte state UE şi alte state asigură pentru noi.

Din informaţii pe care Ministerul Afacerilor Externe le consideră neconfirmate, oficial, din Emiratele Arabe au revenit în ţară pe linii comerciale aproximativ 750 de cetăţeni români şi urmează să mai vină, tot pe linii comerciale, aproximativ 120 de cetăţenii români. În ceea ce priveşte solicitările de asistenţă, în acest moment, cu precizarea că suntem într-o dinamică constantă a acestui număr: Israel, 60 de asemenea cereri, nu neapărat de repatriere, ci pur şi simplu de contact cu autorităţile din România, Qatar, aproximativ 370, Emiratele Arabe Unite aproximativ 3000, Arabia Saudită, aproximativ 100, Liban, aproximativ 150, Oman, aproximativ 100, Kuweit, aproximativ 250, din care 100 sunt interesaţi să revină în ţară în perioada următoare, Iran 8, Irak 2, Iordania aproximativ 150.

Şi mai există o categorie, cetăţeni afectaţi de perturbarea zborurilor şi blocaţi în emisfera estică, aproximativ 800 de solicitări de asistenţă”, a declarat Ioana Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al menionat că aceasta este situaţia care a fost comunicată de Ministerul de Externe, în acest moment, notează News.ro.