DNA: Fostul manager al SJU Ploiești Bogdan Nica este acuzat că a luat mită 50.000 lei din contracte supraevaluate

22-12-2025 | 15:42
Bogdan Nica
Facebook/Bogdan Nica

Procuorii DNA susţin că fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de contracte cu spitalul.

Mihaela Ivăncică

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Bogdan-Cristian Nica, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti, la data faptelor, pentru luare de mită şi abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată, a lui Mihăiţă-Sorin Iordache, la data faptelor economist la serviciul achiziţii şi ulterior director financiar contabil în cadrul spitalului, pentru complicitate la abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, şi a persoanei juridice Velmed International SRL şi a lui B.D.A., asociat şi administrator al societăţii comerciale, pentru dare de mită şi complicitate la abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată.

Achiziții publice supraevaluate

Potrivit DNA, în perioada 2021-2024, Nica, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la diferite intervale de timp, în mod repetat (4 acte materiale), ar fi îndeplinit, cu încălcarea unor dispoziţii cuprinse în legislaţia primară, acte privitoare la desfăşurarea unor proceduri de achiziţie publică a unor echipamente medicale la preţuri substanţial supraevaluate (echipamente şi aparate medicale pentru radiologie, neurochirugie, ortopedie, cardiologie), respectiv privitoare la efectuarea plăţilor acestor echipamente, prin care ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 28.700.705 lei.

Corelativ, el ar fi asigurat un folos material necuvenit ofertanţilor (societatea Velmed International SRL – singură sau în asociere cu alte persoane juridice) cărora spitalul le-ar fi atribuit, cu încălcarea legii, acele contracte de achiziţie publică.

Procurorii DNA afirmă că Nica ar fi beneficiat de sprijinul lui Mihăiţă-Sorin Iordache, economist, ulterior director financiar contabil în cadrul spitalului, însărcinat să efectueze controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor în care erau consemnate operaţiunile patrimoniale ale spitalului, şi al beneficiarilor contractelor, inculpaţii B.D.A. şi Velmed International SRL.

Suma primită ca mită

”În legătură cu atribuirea unor contracte subsecvente de achiziţie publică, dintre cele menţionate anterior, inculpatul Nica Bogdan-Cristian, în calitatea sa de manager al spitalului, cu referire la îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, ar fi primit, în două rânduri (18 mai 2022 şi la 13 august 2022), pentru sine, într-un cont bancar, suma totală de 50.000 lei, care nu i se cuvenea, de la B.D.A., administratorul societăţii Velmed International SRL, beneficiară a contractelor respective”, arată DNA.

Prejudiciul reţinut în dauna Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti, estimat la 28.700.705 lei, pentru care unitatea medicală s-a constituit parte civilă, reprezintă diferenţa dintre preţul plătit de spital pentru echipamentele achiziţionate cu încălcarea prevederilor legale şi preţul la care spitalul putea să achiziţioneze echipamentele respective de pe piaţă.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparţinând inculpaţilor persoane fizice.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse.

De profesie medic, Bogdan Nica este una dintre figurile proeminente ale PNL Prahova. El a fost candidatul partidului la alegerile locale trecute pentru funcţia de primar al municipiului Ploieşti, pierzând în faţa unui candidat independent. În trecut, Nica a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Alţi inculpaţi din dosar

În acelaşi dosar a fost deferit justiţiei şi Mihăiţă Sorin Iordache, directoe economic la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Constantin Andreoiu” din Ploieşti.

Inculpat în dosar este şi omul de afaceri Dumitru Alexandru Bucur şi firma acestuia, Velmed International SRL.

SC Velmed International este o firmă înregistrată în Bucureşti şi are o cifră de afaceri de zeci de milioane de lei, furnizând echipament medical.

În 2020, HotNews scria că, pe fondul pandemiei de COVID-19, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a încheiat un contract de 330.000 lei cu firma Velmed Internaţional pentru furnizarea a 10.000 de măşti FFP2 cu supapă, preţul unei măşti fiind de 33 de lei.

Interesul Velmed pentru a face afaceri cu Spitalul Judeţean Ploieşti a continuat şi în anii următori pandemiei, când compania a vrut să vândă echipamente medicale de cardiologie spitalului din Ploieşti.

În 2022 Velmed a contestat o procedură de atribuie a unui contract care viza livrarea de astfel de echipament către SJU Ploieşti, renunţând, ulterior, la contestaţie.

Anul acesta, un portal online local nota că Bogdan Nica este cercetat într-un dosar de corupţie cu prejudiciu de peste 28 de milioane de lei, iar potrivit aceleiaşi surse actualul manager anunţa că spitalul de va constitui parte civilă în dosarul care îl vizează pe fostul manager al spitalului.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: News.ro

