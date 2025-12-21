Cui mai voia să dea șpagă fostul senator Isăilă: ”Un ”bulion”, exact!”. Mită uriașă pentru obuze din Kazahstan

21-12-2025 | 19:30
Ionuț Moșteanu nu este singurul oficial al Ministerului Apărării căruia fostul senator Marius Isăilă este acuzat că ar fi vrut să îi dea mită peste un milion de euro.  

În rechizitoriul trimis de Direcția Națională Anticorupție la Tribunalul București, procurorii susțin că fostul parlamentar ar fi fost dispus să-i ofere o sumă la fel de mare și unui consilier al șefului Apărării. Isăilă voia să se asigure că statul român va importa din Kazahstan un milion de obuze.

Rechizitoriul prin care procurorii DNA au cerut judecarea fostului senator Marius Isăilă sub acuzația că ar fi încercat în repetate rânduri să cumpere influența fostului ministru al Apărării Naționale Ionuț Moșteanu are 239 de pagini.

Iar procurorii vorbesc în document și despre încercarea fostului parlamentar de a obține pentru o firmă din Bulgaria încheierea unei afaceri de proporții - importul din Kazahstan a unui milion de obuze de calibrele 122 și 152 de milimetri - prin intermediul mai multor persoane.

Isăilă ar fi fost înregistrat pe ascuns, când ar fi arătat că este dispus să ofere un milion de euro și unui consilier al ministrului Moșteanu. Isăilă s-ar fi grăbit să încheie afacerea pentru că el știa că Moșteanu urma să plece de la șefia Apărării.

Isăilă Marius-Ovidiu, înregistrat pe ascuns: ”Un ”bulion”... exact. Partea lui Tudor îi un milion! (...) Tu spune-i lu` Tudor așa! (...) ”Omule, omule, rezolvă problema, din momentu` în care s-a semnat contractu`, ai un milion de euro la geantă!"

Consilierul ministrului Apărării Naționale - arată ancheta DNA - nu a avut însă nicio implicare în acest caz. Iar despre încercarea de a i se cumpăra influența asupra companiei Romtehnica a dat declarație de martor însuși ministrul Apărării, după ce fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, i-a transmis mesajele lui Isăilă.

De ce nu a fost înregistrată și întâlnirea dintre ministrul Apărării și Octavian Berceanu

Ionuț Moșteanu, audiat ca martor: ”BERCEANU OCTAVIAN mi-a transmis promisiunile lui OVIDIU ISĂILĂ de a-mi da bani pentru intervenții ale mele la ROMTEHNICA, adică eu să determin conducerea acelei societăți a Ministerului Apărării să încheie diferite tipuri de contracte cu firma din Bulgaria. Am refuzat orice implicare a mea în aspecte infracționale”.

Întâlnirea lui Octavian Berceanu cu Ionuț Moșteanu nu a fost însă înregistrată, iar apărarea fostului senator Isăilă a criticat acest lucru. Or, în rechizitoriu, procurorii DNA explică faptul că, din rațiuni de protecție internă, în biroul ministrului Apărării Naționale nicio persoană primită în audiență nu are acces cu echipamente electronice.

Ionuț Moșteanu a refuzat să comenteze mai mult despre acest caz. Iar avocata lui Marius Ovidiu Isăilă, aflat sub control judiciar, a precizat pentru Știrile ProTV că va contesta în procedura de cameră preliminară multe dintre probele acuzării și va cere anularea lor și înlăturarea din dosar.

În plus, la primul termen de judecată, apărătoarea lui Isăilă va cere restituirea întregului dosar la DNA.

De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării

