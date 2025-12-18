Pentru ce i-a dat un sibian șpagă de 1.000 de euro și un vițel unui polițist. A fost prins în flagrant

O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită 1.000 euro unui poliţist din Sibiu, cu scopul de a scăpa de un dosar penal pentru conducerea unei maşini fără permis.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice împreună cu procurorul de caz au realizat, miercuri, prinderea în flagrant a persoanei, imediat după remiterea sumei de bani, fără să ştie că poliţistul a înregistrat denunţul la Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu.

I-a dat 1.000 de euro și i-a promis și un vițel

"Din cercetările efectuate a rezultat că, în intervalul orar 13:30 - 16:20, în timpul audierii sale în calitate de suspect într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul fără permis de conducere, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, persoana a încercat să-l determine pe poliţistul care instrumenta cauza să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu în mod corespunzător.

Autorul i-ar fi promis poliţistului sume de bani sau bunuri, inclusiv un animal (viţel), pentru ca cercetările să fie desfăşurate într-o manieră favorabilă şi pentru ca, pe viitor, acesta să nu se sesizeze din oficiu cu privire la fapte similare. Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, suspectul a remis suma de 1.000 de euro, moment în care a fost realizată prinderea în flagrant", se arată în comunicatul de presă.

