Primarul orașului Mangalia, trimis în judecată de DNA. A luat mită de peste 600.000 de euro în trei ani. Cerința procurorilor

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Mangalia, Cristian Radu, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani.

El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupţie solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu întrucât suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au anunţat, joi, că procurorii DNA Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Cristian Radu, primar al Mangaliei, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, în formă continuată (două infracţiuni), spălare a banilor în formă continuată şi instigare la folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia (două infracţiuni).

De asemenea, în acelaşi dosar, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, un administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia.

”În perioada 2022 - 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins şi primit, atât direct, cât şi printr-un intermediar, suma totală de 622.233 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice şi cu iniţierea unor hotărâri de consiliu local, precum şi în legătură cu alte demersuri ce ţin de activitatea de primar”, au afirmat procurorii DNA.

Ei au precizat că în perioada 2022 – 2024 primarul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfăşoare activităţi de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia, fără a fi amendate sau închise de către Poliţia Locală Mangalia.

Anchetatorii au precizat că suma respectivă a fost primită sub forma achiziţiilor unor obiecte vestimentare de lux.

De asemenea, Cristian Radu mai este acuzat că în 2023 ar fi pretins şi ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

Procurorii au menţionat că tot în 2023, primarul din Mangalia ar fi pretins suma de 50.000 de euro, din care ar fi primit 30.000 de euro, pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în staţiunea Neptun.

De asemenea, anchetatorii au mai stabilit că în lunile ianuarie şi februarie 2025 primarul ar fi pretins şi ar fi primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obţină de la Primăria municipiului Mangalia un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

Procurorii au stabilit că primarul din Mangalia ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora.

”În perioada 2022 – 2025, inculpatul Radu Cristian i-ar fi instigat pe inculpatul V.A.Ş. şi pe o altă persoană să achiziţioneze din fondurile societăţilor comerciale administrate de aceştia două autoturisme marca BMW pentru suma totală de 942.284 lei şi să achite din fondurile unei societăţi costurile de service pentru unul dintre autoturisme. Cele două autoturisme ar fi fost folosite exclusiv de către inculpatul Radu Cristian, prin punerea lor la dispoziţie, cu titlu gratuit, de către reprezentanţii societăţilor respective”, a mai precizat sursa citată.

De asemenea, în urma investigaţiilor financiare efectuate în cauză, procurorii anticorupţie au solicitat instanţei de judecată confiscarea extinsă a sumei totale de 2.183.199,15 lei de la Cristian Radu, ”întrucât acesta nu justifică dobândirea licită a sumei respective”.

Procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparţin lui Cristian Radu şi soţiei acestuia.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

Cristian Radu este primar al Mangaliei din 2012, din partea PNL.

