Magia sărbătorilor a cuprins Bucureștiul. 11.000 de oameni au ascultat un spectacol de colinde în fața Casei Mița Biciclista

Bucureștiul strălucește tot mai mult de sărbători, iar clădirile istorice, atent decorate, atrag mii de oameni care vin să le admire.

Atmosfera de sărbătoare a fost încununată, sâmbătă seară, de un spectacol de colinde al legendarului Cor Madrigal, lângă o vilă de epocă recent renovată. Audiența, neașteptat de mare, a fost fermecată de cântecele atât de cunoscute și mereu emoționante.

Corul Madrigal, condus de dirijoarea Anna Ungureanu, a fermecat publicul sâmbătă seară în fața Casei Mița Biciclista din Capitală. Vocile perfect armonizate au răsunat timp de aproape o oră, într-un concert de colinde în maniera clasică a acestui cor. Iar ecoul și atmosfera creată de clădirile luminate a amplificat emoția momentului.

Publicul numeros, estimat la 11 mii de persoane, a umplut străzile din jurul clădirii.

Bărbat: „A fost un pic cam aglomerat în seara asta, dar a fost frumos, a meritat.”

De altfel, imobilele decorate ca în povești peste tot în oraș au atras mulți oameni care au ieșit la plimbare să le admire. Printre ei, și mulți turiști veniți special să vadă orașul în această perioadă.

Bărbat: „Noi nu suntem din București și am venit să vizităm, să vedem.”

Casa Mița Biciclista, un obiectiv iubit de vizitatori

Unul dintre cele mai căutate obiective rămâne casa Mița Biciclista, care, de la an la an, atrage tot mai mulți curioși. Decorațiunile sunt mai elaborate, mai luminoase, dar și mai atent puse în valoare. Iar imaginile surprinse aici ajung rapid pe rețelele sociale și îi stârnesc și pe alții să vină să le vadă cu ochii lor.

Femeie: „Am auzit foarte multe povești despre Mița Biciclista și am dorit să văd cum au decorat și anul acesta. Am văzut poze la prietenii mei și voiam să venim și noi să vedem cum arată. Noi venim din Constanța.”

Copiii entuziaști se opresc la fiecare instalație și vitrină, în timp ce părinții încearcă să surprindă momentul perfect în fotografii.

Copii: „Am făcut poză cu spărgătorul de nuci.”

Pentru unii, plimbarea și scurtele opriri la o cafenea sau o ceainărie fac deliciul acestui sezon. Iar multe detalii devin surse de inspirație pentru ornamentele Crăciunului viitor.

Cuplu: „E primul an în care venim, foarte frumos. Am luat notițe să ne facem și noi la anul la fel.”

Alții s-au bucurat pur și simplu de moment, fără planuri prea mari.

Femeie: „Deocamdată doar ceaiul și după aia mai vedem.”

Anul acesta, zeci de clădiri din zonele centrale ale Capitalei au fost decorate, cele mai multe pe Calea Victoriei și în împrejurimi. Ornamentele strălucitoare vor prelungi magia sărbătorilor până la jumătatea lui ianuarie, iar autoritățile se așteaptă la un număr ridicat de vizitatori, mai ales în serile de weekend.

