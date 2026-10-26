Când proprietarul a vrut să își recupereze banii, aceștia nu au mai fost găsiți.

Corespondent Știrile PRO TV: „Vorbim despre o situație fără precedent, care pare desprinsă dintr-un film. Și totuși, potrivit autorității vamale, chiar așa s-a întâmplat! Concret, banii fuseseră reținuți pe 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai. A fost o acțiune obișnuită de control vamal. Bancnotele au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice. În momentul reținerii, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor. Dispariția a fost constatată acum, după ce a fost emisă o ordonanță de clasare în cazul respectiv, iar proprietarul banilor a venit să și-i recupereze. La verificarea sacului în care ar fi trebuit să fie păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și, în rest, coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat. Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al Autorității Vamale vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv.”